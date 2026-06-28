Darko Lazić promenio je izgled nakon smrti mlađeg brata Dragana Lazića, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći na motoru 11. marta.



Sada ga možemo videti sa dužom kosom i obaveznim rajfon, a on je objasnio zbog čega pušta kosu. Kako je rekao, puštaće je sve do godišnjice Draganove smtri.

- Odlučio sam da umesto brade, puštam godinu dana kosu posle smrti mog brata, takav je neki običaj, kao puštaš bradu, a da puštam baš bradu godinu dana to bi bilo previše, tako da sam odlučio da puštam kosu, to je nešto moje što sam ja odlučio i hoću to da uradim, i samim tim promenio mi se i fizički izgled skroz. Nikada u životu nisam imao ovako dugu kosu - ispričao je folk pevač za Hajp.

Inače, Darko je nedavno da se trudi da ostane jak zbog porodice.

- Trudimo se da budemo dobro, ali se oseća velika praznina u kući. To je nešto sa čim moramo da naučimo da živimo - rekao je.

Jednom prilikom je istakao da bi slagao ako bi rekao da je dobro.

- Trudim se i borim da nastavim dalje jer život ide dalje i ja moram da nastavim, ali kada bih rekao da sam dobro, slagao bih jer nisam dobro, ali to ne pokazujem. Imam svoje trenutke kada tugujem, ali to niko ne vidi osim mojih bližnjih i za to niko ne treba da zna. Tugu koju ja nosim to samo ja znam, a ovo što drugi komentarišu u smislu “vratio se na scenu i počeo je da radi“ to samo mogu maloumni da tako nešto napišu i pomisle i tih ljudi mi je žao. Kad se molim bogu za zdravlje i mir svoje porodice, tada se molim i za njih da im bog podari snage, mira i pameti ali i da im da sreće - rekao je Darko koji ne krije da nije mogao da veruje da je bilo onih kolega koje su ga osudile što je počeo da nastupa.

Lazić je takođe rekao da ne može za svog brata da kaže da je pokojni.

- To je ožiljak koji ne zarasta, ali ni jednom nisam rekao “moj pokojni brat“, on je za mene živ, uvek će biti i nosim ga u srcu i ako ništa drugo ojačao me je jer smo zajedno. U meni je, u srcu i idemo tako kroz život i guramo.

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