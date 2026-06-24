Supruga pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović, progovorila je o zdravstvenom problemu sa kojim se suočila pre nekoliko godina i otkrila da je morala da operiše kuk.

Iako nije detaljno pričala o samom zahvatu, poznato je da se ovakve operacije najčešće obavljaju kada pacijent trpi hronične bolove i ima značajno ograničenu pokretljivost.

Jelena je nedavno odgovarala na pitanja pratilaca na društvenim mrežama, pa ju je jedna korisnica upitala odakle joj ožiljak na nozi i da li bi želela da obelodani svoje iskustvo.

- Pre milion godina operisala sam kuk - kratko joj je odgovorila.

Otvoreno govorila i o razvodu

Podsetimo, Slobina žena iza sebe ima brak iz kojeg ima dvoje dece, a o tom životnom periodu svojevremeno je otvoreno govorila na Instagramu.

- Razvod je u svakom slučaju loše iskustvo, bez obzira na okolnosti, ali ne mora da bude trauma. Samo ga ostavimo u prošlosti, bez stava "jadna ja". Imala sam mnogo teških životnih situacija, ali danas nemam nijednu traumu. Jednostavno ustaneš ujutro i doneseš odluku. Dobro jutro, srećna sam - navela je tada.

Ko je bivši muž Jelene Radanović? Biznismen iz inostranstva javno govorio o Slobi

Kako se svojevremeno pisalo, njen bivši suprug je biznismen Igor Marković, koji živi i radi u inostranstvu, što je i sam potvrdio.

-Tačno je da sam vlasnik jednog restorana u inostranstvu. Pored toga, bavim se i prometom nekretnina. O mom poslu su se godinama pisale razne neistine, pa mi je važno da to razjasnim - rekao je Marković tom prilikom.

Zbog dece sačuvali korektnu komunikaciju

Od samog početka podržavao je vezu svoje bivše supruge Jelene sa pevačem, ističući da mu je najvažnije da majka njegove dece bude zadovoljna i ispunjena.

-Odavno nismo zajedno, iako smo tada još bili u braku. Već dugo je slobodna žena i njena je lična stvar sa kim će provoditi vreme i graditi odnos - bio je iskren tada.

- Nas dvoje smo u dobrim odnosima i već smo razgovarali o toj temi. Nemam ništa protiv njenih izbora. Majka je moje dece i želim joj svu sreću. Zaista ne znam u kojoj fazi je njihov odnos, znam samo da se druže - govorio je tada Igor za domaće medije.