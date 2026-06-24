Supruga pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović, progovorila je o zdravstvenom problemu sa kojim se suočila pre nekoliko godina i otkrila da je morala da operiše kuk.

Iako nije detaljno pričala o samom zahvatu, poznato je da se ovakve operacije najčešće obavljaju kada pacijent trpi hronične bolove i ima značajno ograničenu pokretljivost.

Jelena je nedavno odgovarala na pitanja pratilaca na društvenim mrežama, pa ju je jedna korisnica upitala odakle joj ožiljak na nozi i da li bi želela da obelodani svoje iskustvo.

- Pre milion godina operisala sam kuk - kratko joj je odgovorila.

Jelena i Sloba Radanović

Otvoreno govorila i o razvodu

Podsetimo, Slobina žena iza sebe ima brak iz kojeg ima dvoje dece, a o tom životnom periodu svojevremeno je otvoreno govorila na Instagramu.

- Razvod je u svakom slučaju loše iskustvo, bez obzira na okolnosti, ali ne mora da bude trauma. Samo ga ostavimo u prošlosti, bez stava "jadna ja". Imala sam mnogo teških životnih situacija, ali danas nemam nijednu traumu. Jednostavno ustaneš ujutro i doneseš odluku. Dobro jutro, srećna sam - navela je tada.

Ko je bivši muž Jelene Radanović? Biznismen iz inostranstva javno govorio o Slobi

Kako se svojevremeno pisalo, njen bivši suprug je biznismen Igor Marković, koji živi i radi u inostranstvu, što je i sam potvrdio.

-Tačno je da sam vlasnik jednog restorana u inostranstvu. Pored toga, bavim se i prometom nekretnina. O mom poslu su se godinama pisale razne neistine, pa mi je važno da to razjasnim - rekao je Marković tom prilikom.

Jelena i Sloba

Zbog dece sačuvali korektnu komunikaciju

Od samog početka podržavao je vezu svoje bivše supruge Jelene sa pevačem, ističući da mu je najvažnije da majka njegove dece bude zadovoljna i ispunjena.

-Odavno nismo zajedno, iako smo tada još bili u braku. Već dugo je slobodna žena i njena je lična stvar sa kim će provoditi vreme i graditi odnos - bio je iskren tada.

- Nas dvoje smo u dobrim odnosima i već smo razgovarali o toj temi. Nemam ništa protiv njenih izbora. Majka je moje dece i želim joj svu sreću. Zaista ne znam u kojoj fazi je njihov odnos, znam samo da se druže - govorio je tada Igor za domaće medije.

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