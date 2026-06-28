Velimir Velja Ilić, nekadašnji ministar, a sada i "student" pojavio se na propalom blokaderskom skupu koji se danas održava u Kraljevu.

Ilić je prisustvovao okupljanju zajedno sa ostalim učesnicima protesta, čime je još jednom javno pokazao podršku blokadama i nasilju koje građani Srbije trpe više od godinu dana.

Izgleda da su se na ovom skupu u Kraljevu okupili sve sami "studenti". Mnogo ih je koji su generacija sa bivšim ministrom...

Podsetimo, blokaderski skup koji se danas održava u Kraljevu pukao je brže nego što je počeo. Pred sam početak najavljenog skupa na ulici se okupio veoma mali broj ljudi.

To su prikazale i kamere Nove i N1. Oni su objavili snimak na kome se jasno vidi da se u samom centru Kraljeva, na Trgu srpskih ratnika okupila šaka jada blokadera i njihovih pristalica.