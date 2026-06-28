Najvažnije:

Ruske snage izvele su nove napade na Ukrajinu, uključujući udare na Zaporošku i Sumsku oblast, u kojima je poginulo 18, a povređeno 10 ljudi.

Ukrajinska služba bezbednosti ponovo je napala naftnu pumpnu stanicu "Vtorovo", koja snabdeva Moskvu gorivom, drugi put ovog meseca.

Volodimir Zelenski tvrdi da je Rusija za nedelju dana lansirala oko 1.400 dronova, gotovo 1.500 vođenih avionskih bombi i 19 raketa na ciljeve širom Ukrajine.

Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko nastavili su razgovore u Valdaju, što potvrđuje nastavak bliske saradnje Rusije i Belorusije.

Slovački premijer Robert Fico poručio je da Slovačka ne vidi razlog da se priključi novim mehanizmima finansiranja vojne pomoći Ukrajini.

Sukobi se nastavljaju uz istovremene ruske i ukrajinske napade, dok diplomatske i političke podele oko podrške Kijevu ostaju izražene.

UŽIVO

Snimci napada na ukrajinsku prestonicu

Ruska raketa Iskander pogodila je Kijev; ukrajinski protivavionski strelci pokušavaju da presretnu rakete Iskander u Kijevu.

Sukobi između Rusije i Ukrajine nastavljeni su nesmanjenim intenzitetom, a prethodni dan obeležili su novi smrtonosni napadi, udari na stratešku energetsku infrastrukturu i političke poruke koje bi mogle da utiču na dalju vojnu podršku Kijevu.

Ruske snage izvele su više napada na Zaporošku i Sumsku oblast, u kojima je, prema dostupnim informacijama, poginulo najmanje 18 ljudi, dok je 10 povređeno. Istovremeno, ukrajinske snage nastavile su udare na rusku energetsku infrastrukturu.

Ukrajina ponovo gađala stanicu koja snabdeva Moskvu gorivom

Služba bezbednosti Ukrajine saopštila je da je drugi put ovog meseca izvela napad na naftnu pumpnu stanicu "Vtorovo", koja ima važnu ulogu u snabdevanju Moskve gorivom.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija tokom protekle sedmice izvela masovne napade širom zemlje, koristeći oko 1.400 dronova, gotovo 1.500 vođenih avionskih bombi i 19 raketa različitih tipova, uključujući i balističke projektile.

Putin i Lukašenko razgovarali, Fico odbio novo finansiranje pomoći

Predsednik Rusije Vladimir Putin nastavio je razgovore sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom u rezidenciji u Valdaju, potvrdio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

U međuvremenu, slovački premijer Robert Fico poručio je da njegova zemlja nema razlog da se priključi novim mehanizmima finansiranja vojne pomoći Ukrajini, čime je ponovio stav Bratislave o dodatnom angažovanju u podršci Kijevu.

Rat u Ukrajini tako ulazi u novu fazu pojačanih borbi, uz nastavak napada na vojne i energetske ciljeve, dok se istovremeno vode i političke rasprave o budućoj međunarodnoj podršci Ukrajini.

BONUS VIDEO