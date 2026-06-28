Ova odluka predstavlja još jedan u nizu udara na nemačku industriju koja se već godinama suočava sa energetskom krizom i padom potrošnje.

Stečaj i nastavak poslovanja pod nadzorom

U okviru stečajnog postupka, pivara će ostati pod postojećim menadžmentom, dok će sudski imenovani upravnik nadgledati proces restrukturiranja. Plan je da kompanija pokuša da stabilizuje poslovanje i pronađe održiv model u novim tržišnim uslovima.

Prema navodima iz kompanije, zaposleni za sada neće ostati bez posla, a proizvodnja će se nastaviti uz pokušaj prilagođavanja tržištu, uključujući i potencijalni prelazak na proizvodnju bezalkoholnih pića.

Pad potrošnje i rast troškova ključni razlozi

Kao glavni uzroci finansijskih problema navode se nagli pad potrošnje piva u Nemačkoj i drastičan rast operativnih troškova. Potrošnja piva u zemlji je 2025. godine dostigla rekordno nizak nivo, što je dodatno oslabilo industriju koja je već bila pod pritiskom.

Energetska kriza, koja traje od 2022. godine nakon smanjenja uvoza ruske nafte i gasa, značajno je povećala troškove proizvodnje. Dodatni udar došao je i od skoka cena sirove nafte usled geopolitičkih tenzija i sukoba na Bliskom istoku.

Nemačka industrija pod pritiskom

Ekonomska situacija u Nemačkoj dodatno otežava oporavak industrije. Nakon recesije u 2023. i 2024. godini, zemlja je 2025. ušla u period gotovo stagnacije, uz skroman očekivani rast.

Pored pivarske industrije, problemi pogađaju i druge velike sektore, uključujući automobilsku industriju. Kompanije poput Mercedes-Benza i BMW-a suočavaju se sa izazovima zbog visokih troškova energije i slabljenja potražnje na ključnim tržištima.

Tradicija duga skoro četiri veka pod znakom pitanja

Hofbrauhaus Volters je kroz svoju gotovo 400 godina dugu istoriju preživela brojne krize, ali aktuelni ekonomski pritisci pokazuju da se i najstarije kompanije teško nose sa savremenim tržišnim uslovima.

Sudbina pivare sada zavisi od uspeha restrukturiranja i sposobnosti da pronađe novu poslovnu strategiju u izuzetno teškom ekonomskom okruženju.