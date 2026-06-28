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Šok u Nemačkoj: Čuvena pivara podnela zahtev za bankrot
Jedna od najstarijih nemačkih pivara, Hofbrauhaus Volters, osnovana davne 1627. godine, podnela je zahtev za bankrot nakon višegodišnjeg pritiska rastućih troškova i sve manjeg interesovanja za pivo.
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