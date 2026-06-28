Jedinice za duboke napade zasigurno su jedna od najprioritetnijih meta neprijatelja, navodi ukrajinski mediji. Ako neprijatelj sazna za bilo kakve detalje, lokacije, pokrete, koncentracije ili tačke lansiranja, koristiće se sve moguće metode i sredstva kako bi se došlo do ukrajinskih dubokih udarača. Zato se jedinice trude da izgledaju što neupadljivije. Sam puk odavno je poznat kao deo Snaga bespilotnih sistema, a njegovi vojnici uspešno uništavaju okupatore FPV dronovima, sprovode bombardovanje dronovima Baba Jaga, pa čak i uspešno love neprijateljske sisteme protivvazdušne odbrane, tvrdi medij. Međutim, 2026. godine komandant Snaga bespilotnih sistema neočekivano je počeo da pominje Raid među jedinicama koje izvode duboke udare na neprijateljskoj teritoriji. Tako se prvi put saznalo za raspoređivanje jedinice unutar Raida, koja sistematski izvodi duboke udare.

Raid je zapravo nekoliko godina bio uključen u duboke udare. Jedinica je više puta napadala neprijateljske industrijske objekte, vojne ciljeve u pozadini Ruske Federacije, pa čak i stajala iza jednog od napada na rusku stratešku vazduhoplovnu bazu u Engelsu. Međutim, celo to vreme nije se izveštavalo o smeru delovanja puka. U medijima su se pominjali uspešni udari, ali niko osim uskog kruga vojnog osoblja nije znao da oni stoje iza njih. Godine 2026. doneta je odluka o izlasku iz senke.

Komandant bataljona, kodnog imena Šulc, kaže da je jezgro tima formirano u sklopu 14. zasebnog puka bespilotnih sistema. U jednom trenutku izašli su iz ove jedinice. Upravo su oni učestvovali u dubokim udarima, o kojima se ranije nije izveštavalo, navodi NV.

„Obuka bataljona traje već neko vreme, ali sistematski rad na području dubokog udara započeo je nakon Nove 2026. godine. Borci u našem bataljonu su iskusni, ali doslovno pre godinu i po dana, većina mog osoblja bili su FPV operateri, bili su operateri jurišnog 'krila', bili su posade bombardera, bili su posade izviđačkih dronova. Trebalo nam je par meseci da restrukturišemo logistiku, strukturu jedinice, preformatiramo upravljačku komponentu, obučimo se, steknemo iskustvo i pređemo na planirani sistematski rad. Ali sada možemo reći da smo potpuno 'na pravom putu', ovo je već stabilan rad“, ispričao je Šulc.

Jedna od najčešćih bespilotnih letelica za duboke udare je kompanije Fire Point. Dok novinari, stručnjaci i korisnici društvenih mreža raspravljaju o skandalima oko kompanije, njenog vlasnika, Fire Point je značajno povećao obim proizvodnje i prilagodio svoje dronove modernim ratnim uslovima. Druga važna komponenta bezbednosti i efikasnosti jeste da posada ne lansira stotine ili hiljade dronova sa jedne lokacije. Nekoliko različitih timova radi na različitim tačkama, ponekad na vrlo značajnoj udaljenosti jedna od druge, što smanjuje vreme lansiranja i povećava bezbednost posada 'razbacanih' po lokacijama. Istovremeno, FP dronovi imaju veoma brz proces raspoređivanja i pripreme za lansiranje. Izvori NV u Odbrambenim snagama kažu da neki drugi dronovi dubokog udara podrazumevaju mnogo sati pripreme direktno na mestu lansiranja, što takođe izlaže osoblje opasnosti. U slučaju FP-a, sve se dešava mnogo brže.

„Sećam se vremena kada nismo ni sanjali o uništavanju ruskih sistema protivvazdušne odbrane. Kada su bili počeci, prvi pogoci su bili nešto neverovatno, glavni događaj u jedinici. Sada je naš intenzitet veoma visok. Ponekad čak i nekoliko jedinica neprijateljske protivvazdušne odbrane u nedelji“, kaže komandant. Komandant Šulc pažljivo napominje da njegova jedinica nastavlja da raste. U aprilu 2026. francuski analitičar Kleman Molen izjavio je da je Ukrajina već pretekla Rusiju u napadima dronovima sa dubokim udarima. Mnogi su taj izveštaj nazvali preoptimističnim.