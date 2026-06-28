Mnogi gledaoci očekivali su veliko finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", ali ih je sačekalo iznenađenje kada su shvatili da završna emisija nije na programu.

Iako su pojedini verovali da će pobednik biti proglašen već ovog vikenda, veliko finale zakazano je za 3. jul.

Ta informacija postala je poznata nakon objave PR tima Jelene Karleuše, u kojoj je navedeno da će pevačica upravo tokom finalne večeri predstaviti svoj novi projekat.

Kada je veliko finale "Pinkovih zvezda"?

Zbog toga će publika morati da sačeka još nekoliko dana kako bi saznala ko će odneti pobedu u aktuelnoj sezoni ovog muzičkog takmičenja.

-Karleušin menadžer je otkrio da 3. jula, u finalu "Pinkovih zvezda", izlazi balada, dok će 7. jula, u "Amidži šouu", biti predstavljena dva spota. Te dve pesme biće bržeg ritma - navodi se u objavi na društvenim mrežama.

Produkcija napravila veliki preokret pred finale

Podsetimo, prošle subote održano je polufinale koje su obeležili prava drama i niz kontroverznih odluka žirija.

Voditelj Ognjen Amidžić tada se obratio publici i članovima žirija, osvrnuvši se na način glasanja i odluke koje su izazvale brojne reakcije.

-Mislim da imamo četiri kandidata u baražu. Poštovani gledaoci, poštovani članovi žirija, pratili smo ovo takmičenje veoma dugo i stigli smo na korak do finala. Videli smo šta se danas dešavalo, glasanje žirija, čudne odluke i neobične situacije. Kada vi izaberete nekoga, produkcija se ne meša. Međutim, kada je situacija neizvesna, produkcija potvrđuje odluku jer biramo finaliste. Kada odlučite da neko ide u baraž, a ovo četvoro večeras završi u baražu, lično mislim da ste ih svi vi već videli u finalu, ali žiri nije. Reći ću vam, pošto je ovo poslednja emisija ovakvog karaktera, da će od sledeće sezone produkcija drugačije uticati na samo takmičenje i da će njen glas imati drugačiju ulogu. Sada treba da izaberemo troje kandidata koji će ispasti i samo jednog koji će se plasirati u finale - poručio je on.

Svi kandidati iz baraža prošli u finale

Međutim, usledio je potpuni preokret. Umesto da samo jedan takmičar iz baraža izbori mesto u završnici, produkcija je odlučila da svim kandidatima pruži priliku da se bore za pobedu.

- Zato će večeras produkcija doneti odluku da svi odu u finale. Poslednji put. Pred narednu sezonu, pazite šta će produkcija raditi - saopšteno je tokom emisije.

Ko se bori za pobedu u ovoj sezoni?

Za titulu pobednika u velikom finalu boriće se Damiano Roi, Kenan Hadžić, Džan Imamović, Đorđe Jovanović, Mervan Mehmedović, Daria Subotić, Elsan Pilica, Ana Jokić, Igor Lošić, Ognjen Inđić, Robert Selinger, Dragana Mitrović, Luka Đokić, Jovan Gavrilović i Miodrag Đokić, koji su se direktno plasirali u finale.

Njima su se nakon baraža pridružili Anja Tabak, Irma Topolović, Haris Kajević i Stefan Cekić.