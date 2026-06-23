Pevačica Ivana Boom Nikolić organizovala je promociju svog prvog albuma pod nazivom "2000s".

U skladu sa temom, pojavila se u stajlingu koji je inspirisan modom s početka ovog milenijuma. Odabrala je široke farmerke i kariranu majicu, dok je ceo izgled upotpunila gomilom aksesoara i kikicama na glavi.

Na promociju su pozvane brojne kolege, a među prvima je stigao pevač Sloba Radanović, a ubrzo nakon njega došli su i Luna Đogani i Marko Miljković.

Lunin bivši je prvi stao pred medije, a u trenutku dok je davao izjavu stigli su Đoganijeva i Miljković.

Oni su strpljivo čekali da Sloba završi, pa da se zatim pozdrave i uslikaju sa Ivanom Nikolić.

Nakon što su ispozirali okupljenim medijima, svi su se spustili u prostor gde je žurka.

Da li će se pozdraviti i popričati, ostaje da vidimo.

Alo/I.R.

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