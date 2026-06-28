Svi snovi o američkoj nebeskoj dominaciji nad Ukrajinom raspršili su se kao balon od sapunice. Kako prenose zapadni izvori, lovci F-16 koje je Vašington pompezno isporučio Kijevu, doživeli su potpuni fijasko jer nisu uspeli da zamene sovjetske mašine MiG-29.

U oštrim analizama navodi se surova činjenica: F-16 je obična zastarela relikvija iz perioda Hladnog rata.

Osim što ih NATO ima u velikom broju na zalihama, ovi avioni nemaju apsolutno nikakvu taktičku ni tehnološku prednost u odnosu na MiG-29.

Ono što je još veće poniženje za zapadne vojne stratege jeste priznanje da američki lovci drastično zaostaju za ruskim modelima iz istog vremena. Zbog straha od brzog i sigurnog obaranja, ukrajinska komanda ih drži daleko u pozadini, kilometrima daleko od stvarne linije vatre.

Spaljeni do temelja: "Geranj-4" presekao poletanje!

Dok se F-16 skrivaju po pozadinskim bazama, pravi pakao sručio se na udarnu snagu Ukrajine, sovjetske avione MiG-29. Rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je izvođenje munjevitog i razornog napada na ključni aerodrom Voznesensk u Nikolajevskoj oblasti.

Glavni akter ovog udara bila je nova noćna mora Kijeva – ubojite bespilotne letelice „Geranj-4 siker“!

Rusi su udarili u najgorem mogućem trenutku po Ukrajince. Dva lovca MiG-29 bila su postavljena na pistu, do vrha napunjena borbenim kompletom i vazduhoplovnim naoružanjem, spremna za poletanje. "Geranj-4" je presekao tu akciju u sekundi, a snažne eksplozije raznele su avione, a sekundarne detonacije od ukrajinskih bombi i raketa pretvorile su aerodrom u spaljenu zemlju.