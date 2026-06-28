Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sihіga pozdravio je danas odluku Kuvajta da završi unutrašnje pravne procedure neophodne za stupanje na snagu sporazuma između ukrajinske i kuvajtske vlade o saradnji u vojnom i drugim sektorima.

"Zahvalan sam emiru i vladi Kuvajta , kao i mom kolegi šeiku Džarahu el-Sabahu, na njihovoj podršci i pomoći. Stupanje na snagu ovog sporazuma označava novu etapu u ukrajinsko-kuvajtskom partnerstvu u vojno-tehničkom, odbrambenom i bezbednosnom sektoru", objavio je Sibiha na svom X nalogu, prenosi Ukrinform.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova je naglasio da ovaj korak otvara mogućnosti za realizaciju zajedničkih projekata, razmenu iskustava i modernih tehnologija, kao i za produbljivanje strateškog dijaloga između dve zemlje.