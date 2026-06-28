Zorica Marković Elitu 9 je napustila zbog zdravstvenih problema, a sada je progovorila o aktuelnostima u Beloj kući i favoritima.

Komentarisala je učešće Stanije Dobrojević koja trenutno važi za jednu od favorita, a sa kojom je pevačica imala žestoke sukobe dok su zajedno boravile u rijalitiju "Farma".

Zorica kaže da misli da trenutno postoji više favorita u Eliti 9.

- Ima ih troje, četvoro, sudeći po društvenim mrežama, komentarima - rekla je ona, a na pitanje da li bi joj smetalo da pobedi Stanija kaže:

- Zašto da ne. Bila sam zbog nje diskvalifikovana, pa šta?! To je bilo, prošlo. Devojka se bori, došla je da kaže svoje. Ima pravo i neka je. Može da se desi da pobedi, Aneli takođe, Anđelo...

Uporedila je i Staniju sa Aneli Ahmić, ističući da smatra da je Aneli tokom rijalitija prošla kroz mnogo teže situacije.

- Svejedno mi je, stvarno, mada Aneli je prošla malo više muke, prošla je stvarno torturu. Prošla je teže no Stanija, a Stanija je to lagano, a i ima više iskustva.

Zorica smatra da Stanija nema razloga za brigu kada je ljubavni život u pitanju.



- Ko neće onako lepu devojku? Naći će ona ljubav, ne brinem se ja za Standžu.

Osim Stanije i Aneli, pevačica je pohvalila i Anđela Rankovića, iako su tokom sezone često ulazili u sukobe.

- Anđelo mi je okej, bez obzira što smo se svađali. Stabilan mi je, možda i najbolji ove sezone, iako smo imali toliko svađa nenormalnih. Ivan Marinković, mada bio bi red da jednom Lepi Mića pobedi. Da štakor moj uzme jednom tu nagradu i da se mane rijalitija. Narod o tome odlučuje, koga narod odabere, čestitaću mu - rekla je ona u emisiji "Premijera, vikend specijal".

Napustila rijaliti zbog operacije

Podsetimo, Zorica Marković pre nekoliko meseci je napustila Elitu 9 zbog zdravstvenih problema. Ona je tada hospitalizovana, a nedavno je otkrila kako se oseća nakon što joj je ugrađen stent.

- Mene život baca ko ping-pong lopticu, takav mi je život, iliti EKG. Spucao me je virus kad sam bila u Eliti, dva puta me je spucao, ode na hronično... Mislila sam da ništa nije strašno. Lekari su me pregledali od glave do pete, ugradili su mi jedan stent. Imam ih tri. Jedan je otkazao zbog virusa, meni je sad dobro - istakla je ona.

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