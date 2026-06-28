Glumac Milan Vasić raznežio je svoje pratioce na društvenim mrežama objavivši porodičnu fotografiju na kojoj njegov sin pravi svoje prve korake.

Za ovaj važan životni trenutak glumac je izabrao posebno mesto.

Na dirljivom snimku vidi se kako ponosni otac pažljivo drži naslednika za ruke dok on stabilno stoji na travi u prelepom prirodnom okruženju.

Ova objava izazvala je lavinu pozitivnih komentara i čestitki vernih fanova koji su oduševljeni glumčevom privrženošću tradiciji i rodnom kraju.

- Poželeo je da mu prvi koraci budu na Kosovu i Metohiji - napisao je Milan Vasić.

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