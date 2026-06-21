Bojan Ilievski iz Severne Makedonije pobednik je 19. sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a do trijumfa je stigao zahvaljujući najvećem broju SMS glasova publike iz celog regiona.

Iza osmeha i velikog uspeha krije se teška životna priča koja je tokom takmičenja dirnula gledaoce, ali i članove žirija.

Bojan je završio nižu i srednju muzičku školu, a potom studirao na Muzičkoj akademiji u Sloveniji.

Tokom učešća u popularnom šou-programu otvoreno je govorio o porodičnim tragedijama i izazovima kroz koje je prolazio

Potresna sudbina pobednika Zvezda Granda

Njegova ispovest je 2022. godine rasplakala ceo studio, dok se Ceca Ražnatović slomila pred kamerama.

Njegov život obeležili su veliki gubici još u mladosti. Otac mu je bolovao od tumora na mozgu, dok se i majka borila sa teškom bolešću.

Na kraju je ostao bez oba roditelja, a porodica se godinama suočavala sa ozbiljnim finansijskim problemima.

U najtežim trenucima, dok se molio samo da još jednom vidi oca živog, u kući su imali svega 50 evra.

Ceca nije mogla da zadrži suze zbog njegove ispovesti

Nakon smrti roditelja, najveću utehu, podršku i životni oslonac pronašao je u baki po majčinoj liniji, koja ga je tada pratila na snimanju emisije.

-Baka sam mu sa majčine strane. Nema ni oca ni majku, jedina sam mu podrška. Ostao je bez oba roditelja - rekla je tada kroz suze, što je posebno pogodilo pevaćicu.

Kako je Bojan Ilievski stigao do pobede

Uprkos svim životnim nedaćama, Bojan nije odustao od muzike. Godinama je vredno radio na sebi, usavršavao svoje pevačko umeće i gradio karijeru, a sav trud krunisao je pobedom u "Zvezdama Granda".

Nakon proglašenja pobednika, priznao je da nije očekivao da će upravo on odneti titulu.

- Iskreno, nisam očekivao pobedu. Ne znam šta da kažem. "Zvezde Granda" su najgledanija emisija u Makedoniji, pa su naši ljudi veoma ažurni kada je glasanje u pitanju. Tokom takmičenja davao sam svoj maksimum. Bilo je mnogo izazova, od odlazaka na probe do usklađivanja sa svakodnevnim obavezama. Sedmi krug bio mi je najteži - rekao je pevač nakon pobede.