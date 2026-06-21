Velika tragedija dogodila se u junu 2023. godine, kada je u 29. godini života preminuo sin pevača Enesa Begovića.

Armin Begović se borio sa teškom bolešću, a pevač je sada otvoreno govorio o bolnom gubitku i teškom periodu kroz koji je prošao.

Prema pisanju bosanskih medija, u Sarajevu je u bolnici pre tri godine prestalo da kuca srce mladog Armina.

Navodi se da se u njegovom organizmu pojavila bakterija koja je izazvala ozbiljne zdravstvene komplikacije.

Iako retko govori o ovoj tragediji, Enes Begović je istakao da se takav gubitak ne može ni sa čim uporediti.

"Ne može nikom biti teže nego meni"

- Ovo što sam doživeo ne može se meriti ni sa čim. Ta bol je… Ne bih o tome da govorim, ali ono što me je nateralo da nastavim dalje jeste moja porodica. Imam unuke, suprugu, ćerku i prijatelje kojima sam obećao da neću odustati niti ih ostaviti - istakao je na početku.

Tokom razgovora, pevač je otkrio i kako se danas nosi sa životnim okolnostima, navodeći da ga snagu daju životne poruke koje pamti.

- Dobro sam, trudim se da budem dobro. Sinan Sakić je rekao: "Život da stane ne sme", i toga se uvek držim. Uvek treba tražiti rešenje za sve, i za bol, i za tugu, i za radost i žalost. Mi smo ovde u prolazu, i moramo da shvatimo reči jednog učenjaka koji je rekao: "Ljudi, nemojte se zavaravati, ovo vam je dato na upotrebu“ - ispričao je Begović.

Nakon 15 meseci od tragedije, prvi put se pojavio na velikoj sceni.

Prisetio se da je tada nastupao u gradu u blizini Sarajeva, pred više od 35.000 ljudi.

- Prvi put sam nakon 15 meseci zapevao u gradu pored Sarajeva, koji ima oko 20.000 stanovnika. Na koncertu je bilo preko 35.000 ljudi. To je bila kombinacija pola plakanja i pola pevanja. Publika je bila neverovatna, pevali su sa mnom horski da bi mi pomogli. Bilo je veoma emotivno, ne mogu više o tome - rekao je pevač.

Borba sa tugom i nastavak života nakon tragedije

Govoreći o supruzi Azemini, istakao je da oseća veliku odgovornost prema njoj i porodici.

- To mi je najveća odgovornost, da pomognem supruzi. Majka je ii ne radi posao kao ja, nema stalni kontakt sa ljudima. Pevam i plačem u većini slučajeva, jer sam veoma emotivan. Pokušavam da na taj način olakšam i njoj, ali mi zajedno prolazimo kroz sve - naveo je.

Darko Lazić i odluka da se brzo vrati na scenu nakon porodične tragedije

Dotakao se i komentara javnosti o kolegi Darku Laziću, koji se brzo vratio nastupima nakon porodične tragedije u kojoj je izgubio brata.

- Možda je to nekome delovalo prerano, ali ja ga ne osuđujem. Kada bismo radili kao električari, verovatno bismo se vratili na posao posle nekoliko dana. Svako se sa bolom nosi na svoj način. Ako je on našao snagu da se vrati i ako mu to pomaže, podržavam to. Niko ne može da zna čija je bol veća, njegova ili moja - konstatovao je Begović.

Dodao je i da je i sam ranije izgubio brata, te da se o tome malo govorilo u javnosti.

- Ostao sam bez brata pre šest godina, o tome se nije mnogo pričalo. Iza njega su ostala deca koju podržavam, a jedan od njih, Amir Begović, pokazuje talenat za pevanje. Moja je obaveza da čuvam tu porodicu - zaključio je pevač za Premijeru.