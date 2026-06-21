Svetlana Ceca Ražnatović iza sebe ima čitavu kolekciju hitova koji su obeležili decenije domaće muzike.

Gotovo svaka pesma koju je snimila postala je evergrin, ali malo ko zna da jedna od njenih najemotivnijih numera „Kukavica“ prvobitno uopšte nije bila namenjena njoj.

Naime, pokojna Marina Tucaković ovu pesmu je prvo ponudila Vesni Zmijanac, a zatim i Miri Škorić, sa kojom ne razgovara već duže vreme, ali su je obe odbile. Sudbina je, ipak, imala drugačije planove čim je „Kukavica“ dospela u Cecine ruke, postala je jedan od najvećih hitova njene karijere.



Pesma je odmah po objavljivanju doživela ogroman uspeh, a mnogi i danas smatraju da je upravo taj album doneo Ceci neke od njenih najznačajnijih pesama.

Pesma za Veljka i Anastasiju

Svetlana Ceca Ražnatović je pesmu "Neću dugo" sa albuma Gore od ljubavi iz 2004. godine posvetila svojoj deci, Veljku i Anastasiji.

Iako su mnogi godinama mislili da je reč o ljubavnoj baladi posvećenoj muškarcu, Ceca je otkrila da ju je tekst asocirao na njen privatan život i porodicu. Zanimljivo je da ovu pesmu nikada nije izvela uživo na koncertima, jer smatra da publika na nastupima više voli brže ritmove, pa je izvodi isključivo u studijskoj verziji na albumu.

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