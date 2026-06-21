Snažno nevreme pogodilo je danas posle podne Banatsko Karađorđevo, gde je za kratko vreme pala velika količina kiše. Na društvenim mrežama pojavio se dramatičan snimak sa njive na kojem se vidi traktor koji se probija kroz vodu dok jaki pljuskovi smanjuju vidljivost gotovo do minimuma.

Na snimku se može videti kako brisači rade punom brzinom, dok vozač pokušava da nastavi kretanje kroz njivu koju je za svega nekoliko minuta zahvatila prava vodena bujica.

Prema navodima stranice Hailz Srbija, do nevremena je došlo usled naglog razvoja konvektivne oblačnosti. Reč je o procesu u kojem se topao i vlažan vazduh brzo podiže sa tla, stvarajući snažne olujne oblake koji za kratko vreme mogu doneti obilne padavine, grmljavinu, jak vetar i grad.

RHMZ izdao hitno upozorenje

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se danas u 16.10 časova upozorenjem na izražene grmljavinske procese koji će zahvatiti delove Srbije tokom danas i sutra.

Prema najavi meteorologa, danas posle podne lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Bačkoj i Banatu, kao i ponegde u brdsko-planinskim predelima Srbije. U pojedinim područjima moguća je i kratkotrajna pojava grada.

Sutra na udaru Srem, zapadna i centralna Srbija

RHMZ upozorava da će se nestabilno vreme nastaviti i tokom ponedeljka.

Lokalno obilni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji, a ponegde je moguća i pojava grada.

Posebno upozorenje izdato je i za područje Beograda, gde se sredinom dana i tokom popodneva očekuju izraženiji grmljavinski procesi, uz lokalno obilnije padavine i kratkotrajnu pojavu grada.

Meteorolozi savetuju građanima da prate najnovija upozorenja i budu oprezni zbog mogućnosti naglog razvoja olujnih oblaka i kratkotrajnih vremenskih nepogoda.

Podsetimo, oluje su nakon niza upozorenja počele u popodnevnim satima u Srbiji, opširnije u POSEBNOJ VESTI.