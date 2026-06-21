Nakon devet meseci takmičenja, poznat je pobednik devetnaeste sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" za sezonu 2025/2026, to je mladi Makedonac Bojan Ilievski.

Kandidat iz tima Đorđa Davida trijumfovao je sa više od 50.000 osvojenih SMS glasova publike, čije je simpatije, kako se navodi, pridobio znatno ranije tokom takmičenja.

Mladi Makedonac iz tima Đorđa Davida osvojio publiku regiona

Time je Ilievski poneo titulu pobednika po odluci gledalaca, koji su glasali tokom finalne večeri.

Pre proglašenja pobednika po izboru publike, doneta je i odluka stručnog žirija, koji je za svoju pobednicu izabrao Tamaru Danilović, najmlađu učesnicu ove sezone.

Ona je tom prilikom osvojila i plaketu "Aleksandar Saša Popović".

Drugo mesto u ukupnom plasmanu pripalo je Mirjani Mitrevi, takođe članici tima Đorđa Davida, koja je osvojila oko 46.000 glasova publike.

Trećeplasirani je Saša Stojaković, Cecin kandidat, koji je završio takmičenje sa približno 35.000 osvojenih glasova.

Finale "Zvezda Granda" donelo dva pobednika po prvi put u istoriji

Na taj način, sezona 2025/2026 "Zvezda Granda" dobila je dva pobednika, jednog po odluci stručnog žirija i drugog po izboru publike, uz veliku podršku gledalaca iz celog regiona.