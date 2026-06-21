Veliko finale jedanaeste sezone muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" biće održano večeras.
Nakon deset meseci uzbudljivog nadmetanja, na veliku scenu poslednji put u ovoj sezoni izaći će dvanaest finalista, koji su za završno veče pripremili impresivne nastupe i raznovrstan muzički repertoar.
Tokom finalne večeri takmičari će dati svoj maksimum kako bi glasom, emocijom i interpretacijom osvojili naklonost publike, ali i stručnog žirija.
Produkcija je unapred otkrila detalje spektakularne završnice, uključujući i redosled nastupa finalista.
Redosled nastupa u finalu
1.Anica Petrović
2.Zvezdana Stojkov
3.Sinan Bahtijarević
4.Slavica Mijailović
5.Marijana Petrov
6.Viktor Dimitriesvki
7.Darija Lukić Nešković
8.Jasmin Selmanović
9.Ivana Šalipur
10.Žarko Stolić
11.Lidija Cvetković
12.Marija Mašić
Evo ko je u žiriju
Kada je reč o sastavu žirija, publiku očekuju posebna iznenađenja.
Pored stalnog člana i predsednika stručnog žirija, Saše Miloševića Mareta, u sudijskim stolicama naći će se i dve velike regionalne muzičke zvezde, Ana Bekuta i Dražen Žerić Žera, čije mišljenje publika izuzetno ceni.
Oni će zajedno sa Maretom ocenjivati finaliste i učestvovati u izboru pobednika.
Pored njih, tokom večeri telefonskim putem uključivaće se i brojne poznate ličnosti sa domaće i regionalne muzičke scene, koje će svojim glasovima takođe doprineti donošenju konačne odluke o pobedniku jedanaeste sezone popularnog muzičkog šoua "Nikad nije kasno".
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