Veliko finale jedanaeste sezone muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" biće održano večeras.

Nakon deset meseci uzbudljivog nadmetanja, na veliku scenu poslednji put u ovoj sezoni izaći će dvanaest finalista, koji su za završno veče pripremili impresivne nastupe i raznovrstan muzički repertoar.

Tokom finalne večeri takmičari će dati svoj maksimum kako bi glasom, emocijom i interpretacijom osvojili naklonost publike, ali i stručnog žirija.

Produkcija je unapred otkrila detalje spektakularne završnice, uključujući i redosled nastupa finalista.

Redosled nastupa u finalu

1.Anica Petrović

2.Zvezdana Stojkov

3.Sinan Bahtijarević

4.Slavica Mijailović

5.Marijana Petrov

6.Viktor Dimitriesvki

7.Darija Lukić Nešković

8.Jasmin Selmanović

9.Ivana Šalipur

10.Žarko Stolić

11.Lidija Cvetković

12.Marija Mašić

Evo ko je u žiriju

Kada je reč o sastavu žirija, publiku očekuju posebna iznenađenja.

Pored stalnog člana i predsednika stručnog žirija, Saše Miloševića Mareta, u sudijskim stolicama naći će se i dve velike regionalne muzičke zvezde, Ana Bekuta i Dražen Žerić Žera, čije mišljenje publika izuzetno ceni.

Oni će zajedno sa Maretom ocenjivati finaliste i učestvovati u izboru pobednika.

Pored njih, tokom večeri telefonskim putem uključivaće se i brojne poznate ličnosti sa domaće i regionalne muzičke scene, koje će svojim glasovima takođe doprineti donošenju konačne odluke o pobedniku jedanaeste sezone popularnog muzičkog šoua "Nikad nije kasno".