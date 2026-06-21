Beograd će 27. juna biti domaćin velikog narodnog skupa „Srbija, jedna porodica“, a jedan od najupečatljivijih trenutaka biće nošenje najveće srpske zastave ikada predstavljene u javnosti.

Impozantna trobojka teška je oko jedne tone, dugačka više od 500 metara i široka 10 metara. Kako je najavljeno, zastavu će nositi više od 1.000 ljudi, što će predstavljati jedinstven prizor u glavnom gradu Srbije.

Očekuje se da upravo zastava bude jedan od glavnih simbola okupljanja, koje će okupiti građane iz svih krajeva zemlje.

Ova zastava predstavlja simbol jedinstva, zajedništva i povezanosti građana Srbije.

Zbog svojih dimenzija, za njeno nošenje biće potreban veliki broj učesnika, zbog čega će mnogi građani želeti da budu deo ovog nesvakidašnjeg događaja i učestvuju u nošenju najveće srpske zastave.

Mnogi će imati priliku da prvi put iz neposredne blizine vide zastavu ovakvih dimenzija, zbog čega se očekuje veliko interesovanje građana.

Na skupu „Srbija, jedna porodica“ biće predstavljen i zvaničan naziv izborne liste Srpske napredne stranke i koalicionih partnera.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je pre nekoliko dana sve na skup 27. juna da bi se, kako je istakao, okupili pod zastavom Srbije i ukazao na to da se ne sme pokazati bes ni prema kome, niti osvetoljubivost i revanšizam.