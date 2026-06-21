Poznati karikaturista Dušan Ludvig preminuo je u 84. godini života. Sahrana će biti održana u utorak u 13 časova na Starom pravoslavnom groblju u Pančevu.

Dušan Ludvig rođen je 1943. godine u Pančevu, dok je veći deo svog života proveo u Beogradu.

Karikaturom je počeo da se bavi 1960. godine, radeći u listu "Jež".

Karijera i doprinos domaćoj umetnosti

Tokom karijere dobio je šest nagrada "Pjer" i objavio dve knjige karikatura. Svoje radove objavljivao je u brojnim domaćim listovima i časopisima, među kojima su "Politika", "NIN", "Borba", "Delo", "Pančevac", "Novosti" i "Intervju".

Njegove karikature objavljivane su i u uglednim inostranim medijima, uključujući "Njujork tajms" (SAD), "Pardon" (Nemačka) i "Eclats de Rire" (Francuska).

Objavljeno vreme i mesto poslednjeg ispraćaja

Preminuo je u subotu u 84. godini života, a poslednji ispraćaj zakazan je za utorak u 13 časova na Starom pravoslavnom groblju u Pančevu.