Američki predsednik Donald Tramp je putem svoje društvene mreže Truth Social prokomentarisao situaciju u Ujedinjenom Kraljevstvu i direktno najavio odlazak britanskog premijera Kira Starmera sa funkcije.

Tramp je kritikovao politiku aktuelnog lidera Laburističke partije Kira Starmera, navodeći ključne razloge za njegov politički pad.

Američki predsednik je u svojoj objavi istakao da je Starmer potpuno podbacio na poljima koja su ključna za stabilnost zemlje.

"Kir Starmer će podneti ostavku na mesto premijera Ujedinjenog Kraljevstva. Doživeo je težak neuspeh u dve veoma važne oblasti - IMIGRACIJI I ENERGETICI (OTVORITE NAFTNA POLJA U SEVERNOM MORU!). Želim mu sve najbolje! Predsednik DJT", poručio je Tramp na mreži Truth Social.

Dodatni pritisak sa druge strane Atlantika

Britanski mediji već uveliko spekulišu da je Starmer tokom vikenda prelomio i da će zvaničnu ostavku podneti već u ponedeljak ujutru.

Kritika iz Vašingtona, posebno u delu koji se odnosi na energetsku politiku i eksploataciju nafte u Severnom moru, u potpunosti se poklapa sa stavovima britanske desnice i unutarpartijskih oponenata koji Starmeru zameraju loše ekonomske poteze i popustljivu migracionu politiku.

Ovim potezom, Tramp je jasno stavio do znanja da Bela kuća već računa na smenu vlasti u Londonu i promenu političkog kursa Velike Britanije.