Poznati pevač Rade Lacković, koji sa suprugom Mirom uživa u skladnom braku dugom tri decenije, odlučio je da na poseban način obezbedi materijalnu sigurnost svojih naslednika.

On i njegova supruga prepisali su sinu i ćerki po jedan hotel u Nemačkoj.

Kako navodi Lacković, prvobitno je imao drugačije planove za profesionalni put sina, ali su životne okolnosti i pandemija koronavirusa značajno uticale na promene planova.

Sin vodi hotel u Augzburgu

Njegov naslednik danas uspešno vodi porodični biznis i upravlja hotelom u Augzburgu.

Ranije je govorio o toj odluci i neostvarenim planovima za sina:

-Završio je fakultet i zaposlio se. Želeo sam da dođe u Srbiju kako bih mu izgradio muzičku karijeru. Radovao se tome iskreno, ali je u međuvremenu došla korona, a potom se i oženio. Danas ima dva sina. Prepustili smo mu hotel u Augzburgu i srećan je. Dobro poznaje prirodu mog posla, koliko je to zahtevno i koliko sam malo vremena provodio sa porodicom - ispričao je on.

Ćerka preuzela hotel u Ofenbahu

Njihov hotel u Augzburgu, koji sin vodi, izgleda poput dvorca i noćenje u njemu košta oko 100 evra.

Ćerka je dobila hotel u Ofenbahu, čime je porodica dodatno proširila poslovanje u oblasti ugostiteljstva.

Uloga supruge u hotelijerskom poslu

Ljubav prema ovom poslu nasledili su od majke.

Supruga Mira potiče iz porodice poznatih frankfurtskih ugostitelja i vremenom je i sama postala uspešna u hotelijerstvu i ugostiteljstvu.

Od muzičke karijere do milionskog biznisa

Govoreći o porodičnom biznisu i ulozi u njegovom razvoju, pevač je pojasnio:

-To je deo koji dolazi sa suprugine strane, koja se oduvek bavila ugostiteljstvom. Sinu smo dodelili hotel u Augzburgu, a ćerki u Ofenbahu. Uglavnom sam se posvetio muzičkoj karijeri, ali sam, dok sam živeo tamo, pomagao koliko sam mogao. Što se biznisa tiče, supruga je ta koja je u tome najuspešnija, jer je iskusan ugostitelj i hotelijer - zaključio je Rade.

Alo/Telegraf