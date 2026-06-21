Posle deset meseci takmičenja, duela, baraža i spektakularnih nastupa, veliko finale "Zvezda Granda" privelo se kraju.

Devetnaesta sezona najgledanijeg muzičkog takmičenja u regionu donela je novinu koja će ostati upamćena u istoriji ovog formata, prvi put proglašena su dva pobednika.

Pored pobednika kojeg su birali gledaoci putem SMS glasanja, ove godine izabran je i pobednik po odluci stručnog žirija.

O njegovom izboru odlučivali su članovi žirija zajedno sa Grand produkcijom, na čelu sa direktorom Goranom Šljivićem.

Stručni žiri doneo odluku nakon anonimnog glasanja finalista

Nakon anonimnog glasanja i detaljnog razmatranja svih finalista, stručni tim doneo je odluku koja nije bila nimalo laka.

Pobednica devetnaeste sezone "Zvezda Granda" po izboru stručnog žirija je Tamara Danilović, najmlađa učesnica takmičenja, koja je nedavno napunila svega 17 godina.

Goran Šljivić uručio prestižnu plaketu najmlađoj učesnici

Tamari je priznanje uručio direktor Grand produkcije Goran Šljivić.

Kao pobednica osvojila je plaketu koja nosi ime osnivača "Granda", Saše Popovića.

-Želim da ti od srca čestitam. Verujem da je ova nagrada potpuno zaslužena. Večeras ste svi pobednici, bez obzira na to ko će poneti statuu zvezde "Granda". Čestitam svima, bili ste fenomenalni. Tamarice, nema većeg zadovoljstva od toga da ti uručim plaketu koja nosi ime Saše Popovića, kao najmlađoj učesnici ovog takmičenja - poručio je Goran Šljivić.

Emotivna pobednica zahvalila mentorki Ceci Ražnatović

Vidno uzbuđena zbog priznanja koje je osvojila, nije krila emocije.

-Hvala svima koji su glasali za mene. Posebno hvala mojoj mentorki Ceci, koja je uložila mnogo truda i bila uz nas tokom celog takmičenja. Presrećna sam i zaista ne znam šta da kažem - rekla je pobednica.

Tamara Danilović upisala se u istoriju kao najmlađa pobednica žirija

Nakon uručenja nagrade, Tamara Danilović zagrlila je svoju mentorku, Cecu Ražnatović, sa kojom je tokom sezone gradila put do velikog uspeha.