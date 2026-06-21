Lena Marinković, naslednica pevačice Goce Tržan i rijaliti učesnica Ivana Marinkovića, izrasla je u pravu lepoticu i privukla veliku pažnju javnosti svojim novim objavama na društvenim mrežama.
Na jednoj od fotografija, Lena pozira na luksuznoj ležaljci pored bazena, u provokativnom izdanju, ističući noge i dekolte u atraktivnom kupaćem kostimu.
Ljubavne scene sa Vukašinom Jovanovićem
Pored solo kadrova, pokazala je i svog dečka Vukašina Jovanovića, mladog fudbalera "Partizana".
Emotivne scene svedoče o njihovoj bliskosti i zaljubljenosti, dok par razmenjuje nežnosti i uživa u zajedničkim trenucima tokom odmora.
Goca Tržan pobesnela zbog ćerke
Inače, Goca Tržan pojavila se nedavno na promociji Jovane Pajić u društvu ćerke Lene Marinković, a njihovo zajedničko pojavljivanje privuklo je veliku pažnju prisutnih.
Majka i ćerka za ovu priliku odabrale su elegantne duge haljine.
Goca je nosila model koji je isticao donji deo figure, dok se gornji deo haljine širio, a Lena se odlučila za usku toaletu sa izraženim dekolteom.
Prilikom dolaska na događaj, obe su imale poteškoća dok su silazile na brod u visokim potpeticama, što nije promaklo okupljenim novinarima.
Na komentar o opreznom hodu, Tržanova je u svom prepoznatljivom stilu odgovorila:
- Bolje sloumoušn, nego da mi sevne gu*ica - rekla je kroz osmeh i nasmejala prisutne.
Na opasku da se njena ćerka bolje snalazi u štiklama, pevačica je uz osmeh dodala:
- Nema samo grudi na mamu, ima i ovaj... - konstatovala je potom.
Ipak, raspoloženje se promenilo kada su se ponovo pojavili komentari o dekolteu njene ćerke sa jednog od prethodnih događaja.
Goca je tada burno reagovala na dobacivanja i jasno pokazala nezadovoljstvo zbog takvih komentara, nakon čega je usledila žustra rasprava.
Komentari (0)