Lena Marinković, naslednica pevačice Goce Tržan i rijaliti učesnica Ivana Marinkovića, izrasla je u pravu lepoticu i privukla veliku pažnju javnosti svojim novim objavama na društvenim mrežama.

Na jednoj od fotografija, Lena pozira na luksuznoj ležaljci pored bazena, u provokativnom izdanju, ističući noge i dekolte u atraktivnom kupaćem kostimu.

Ljubavne scene sa Vukašinom Jovanovićem

Pored solo kadrova, pokazala je i svog dečka Vukašina Jovanovića, mladog fudbalera "Partizana".

Emotivne scene svedoče o njihovoj bliskosti i zaljubljenosti, dok par razmenjuje nežnosti i uživa u zajedničkim trenucima tokom odmora.

Goca Tržan pobesnela zbog ćerke

Inače, Goca Tržan pojavila se nedavno na promociji Jovane Pajić u društvu ćerke Lene Marinković, a njihovo zajedničko pojavljivanje privuklo je veliku pažnju prisutnih.

Majka i ćerka za ovu priliku odabrale su elegantne duge haljine.

Goca je nosila model koji je isticao donji deo figure, dok se gornji deo haljine širio, a Lena se odlučila za usku toaletu sa izraženim dekolteom.

Prilikom dolaska na događaj, obe su imale poteškoća dok su silazile na brod u visokim potpeticama, što nije promaklo okupljenim novinarima.

Na komentar o opreznom hodu, Tržanova je u svom prepoznatljivom stilu odgovorila:

- Bolje sloumoušn, nego da mi sevne gu*ica - rekla je kroz osmeh i nasmejala prisutne.

Na opasku da se njena ćerka bolje snalazi u štiklama, pevačica je uz osmeh dodala:

- Nema samo grudi na mamu, ima i ovaj... - konstatovala je potom.

Ipak, raspoloženje se promenilo kada su se ponovo pojavili komentari o dekolteu njene ćerke sa jednog od prethodnih događaja.

Goca je tada burno reagovala na dobacivanja i jasno pokazala nezadovoljstvo zbog takvih komentara, nakon čega je usledila žustra rasprava.