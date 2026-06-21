Pobednik muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", prema odluci publike, je Bojan Ilievski, dok je žiri prvo mesto i nagradu dodelio sedamnaestogodišnjoj Tamari Danilović.

Nakon finala, oboje su pred medijima sumirali utiske i govorili o svom iskustvu tokom takmičenja.

Bojan je priznao da nije očekivao pobedu.

Šok ispovest Bojana Ilievskog nakon pobede u takmičenju

- Iskreno, nisam očekivao da ću pobediti, ne znam šta da kažem. "Zvezde Granda" su najgledanija emisija u Makedoniji, zato je glasanje bilo veoma ažurno. Dao sam svoj maksimum tokom takmičenja. Bilo je mnogo izazova, svakodnevnih proba i usklađivanja sa obavezama. Sedmi krug mi je bio najteži - rekao je pevač.

Njegova mlađa koleginica, Tamara Danilović, dodala je:

- Nisam očekivala ništa, kako se ne bih razočarala. Iznenadila sam se, ali mi je žao što se takmičenje završilo. Pamtiću ga po podršci koju smo pružali jedni drugima - poručila je.

Pobednik je najavio i slavlje u svojoj zemlji:

- Sigurno će biti zajedničko slavlje i organizovan doček za mene u Makedoniji - dodao je Ilievski.

Problemi sa kockanjem i dugovima tokom takmičenja

Njegov mentor, Đorđe David, otkrio je sa kakvim se izazovima on suočavao tokom sezone.

- U petom krugu je želeo da odustane jer je imao problem sa kockom, u svojoj glavi. Ne razmišljajući o porodici i onome za šta ga je Bog stvorio, krenuo je pogrešnim putem. Podsetio me je na Josifovskog. Smatram da je kocka veći problem od droge i alkohola. Dobio je uslov. ili-ili. Ovo nije samo njegova pobeda u "Zvezdama Granda", već i pobeda razuma. Ozbiljan sam "tiranin", nisam mu dozvolio da odustane, čekao sam kraj i nadao se da će izdržati - rekao je David.

Uloga mentora u njegovom oporavku

Ilievski je zatim objasnio kroz šta je prolazio:

- Imao sam ružnu prošlost, ali sve je to iza mene. Ceo tim i moj mentor su mi mnogo pomogli, svakog dana smo razgovarali o tome. Ovo takmičenje mi je bilo motiv da ostavim porok. Igrao sam rulet i izgubio ogroman novac - zaključio je pobednik.