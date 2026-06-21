Većina ljudi redovno pere voće i povrće pre konzumacije, ali kada su u pitanju suvo voće i orašasti plodovi, ta navika često izostaje. Stručnjaci za bezbednost hrane upozoravaju da upravo ove namirnice tokom proizvodnje, transporta i skladištenja mogu biti izložene prašini, mikroorganizmima i brojnim spoljnim uticajima.

Zbog toga je važno znati kada je pranje preporučljivo, a kada može da učini više štete nego koristi.

Suvo voće bi trebalo oprati pre upotrebe

Suve kajsije, grožđice, suve šljive i drugo suvo voće često prolaze dug put od proizvođača do potrošača. Tokom tog procesa mogu doći u kontakt sa prašinom, nečistoćama i različitim mikroorganizmima.

Stručnjaci preporučuju da se suvo voće pre konzumacije dobro ispere pod mlazom vode, a po potrebi i potopi desetak minuta u toplu vodu.

Ova preporuka posebno važi kada suvo voće jedu deca, starije osobe ili osobe sa oslabljenim imunitetom.

Zašto su neke suve kajsije jarko narandžaste?

Atraktivna boja suvih kajsija i pojedinih vrsta grožđica često je rezultat upotrebe konzervansa, najčešće sumpor-dioksida, koji pomaže da proizvodi duže zadrže svež izgled.

Iako su količine ovih sredstava regulisane, pranje može pomoći da se ukloni deo materija koje se nalaze na površini proizvoda.

Nakon ispiranja preporučuje se da suvo voće osušite papirnim ubrusom pre upotrebe.

Da li treba prati orašaste plodove?

Kod orašastih plodova pravila su nešto drugačija.

Plodove koji se prodaju u ljusci preporučljivo je kratko oprati pre lomljenja, jer spoljašnja površina tokom skladištenja i prodaje dolazi u kontakt sa različitim površinama i rukama kupaca.

Međutim, stručnjaci uglavnom ne preporučuju pranje već oljuštenih badema, oraha, lešnika ili indijskih oraha. Vlaga može negativno uticati na njihov ukus, ubrzati kvarenje i povećati rizik od razvoja buđi tokom skladištenja.

Skrivena opasnost koju ne možete uvek da vidite

Jedan od najvećih problema kod nepravilno skladištenih orašastih plodova jeste razvoj plesni, posebno gljivica iz roda Aspergillus.

Određene vrste ovih plesni mogu stvarati aflatoksine, jedinjenja koja se smatraju potencijalno štetnim po zdravlje.

Problem je u tome što zaraženi plodovi često ne pokazuju vidljive znakove kvarenja. Zato je važno obratiti pažnju na neuobičajen miris, gorak ukus ili tragove buđi i takve plodove odmah baciti.

Kako pravilno čuvati suvo voće i orašaste plodove?

Pravilno skladištenje jednako je važno kao i priprema pre konzumacije.

Stručnjaci savetuju:

Orašaste plodove čuvajte u dobro zatvorenim posudama na hladnom mestu ili u frižideru.

Suvo voće držite u suvoj ambalaži zaštićenoj od vlage.

Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost i visoke temperature.

Veće količine podelite u manje posude kako bi sadržaj bio manje izložen vazduhu nakon otvaranja.

Kada je pranje obavezno?

Ako suvo voće koristite za pripremu kolača, kompota, kaša ili obroka za decu, stručnjaci preporučuju da ga prethodno operete. Na taj način uklanjaju se površinske nečistoće i povećava bezbednost namirnice pre dalje obrade.

Nekoliko minuta posvećenih pranju i pravilnom čuvanju može značajno doprineti kvalitetu hrane koju svakodnevno konzumirate. Upravo zato stručnjaci savetuju da ovu jednostavnu naviku ne preskačete, naročito kada kupujete proizvode koji se prodaju na meru.