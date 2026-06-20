Dok se javnost i verna publika pripremaju za večerašnje spektakularno finale "Zvezda Granda", mnogi se neretko sete skandala koji je pre nekoliko sezona uzdrmao ceo region.

Nekadašnja takmičarka Vanja Knežević, o čijoj je diskvalifikaciji i sukobu sa žirijem brujala cela Srbija, danas izgleda potpuno drugačije i pleni izgledom.

Na svom Instagram profilu objavila je provokativan stori, što možete videti na slici gde Vanja pozira u nikad izazovnijem izdanju. Mlada pevačica je obukla usku žutu top-majicu koja je u prvi plan istakla njen bujni dekolte i savršenu liniju, ostavljajući pratioce bez daha.

Vanja je ovim potezom dokazala da je izrasla u pravu zanosnu lepoticu, a njena najnovija fotografija napravila je opštu pometnju na društvenim mrežama.

Saša Popović je ovako govorio o Vanjinoj diskvalifikaciji

Podsetimo, pevačica Vanja Knežević takmičila se pre nekoliko godina u "Zvezdama Granda", a onda je diskvalifikovana iz pomenutog takmičenja i odluku je doneo Saša Popović.

Nakon drame, Vanja je uz pomoć najveće balkanske zvezde Svetlane Cece Ražnatović snimila svoju prvu pesmu koja je za dve nedelje tada zabeležila čak 900.000 pregleda na Jutjubu.

Posle ovog velikog uspeha, Kneževićka se povukla iz javnosti i upisala fakultet.

Saša Popović naveo je tada da ga je Vanjin otac pozvao te večeri kada je produkcija saopštila da će diskvalifikovati Vanju.

- Uveče se javio njen otac, pozvao me, jedan fin, učtiv i kulturan čovek, i rekao je "Gospodine Popoviću, jel možemo Vanju da vratimo", ja kažem: "Podržavala je najgnusnije i najodvratnije poruke", kaže on: "Znam da je moje dete pogrešilo, ali vidite da li može da se vrati u takmičenje" - rekao je Popović tada u "Jutru na Prvoj".

Zatum je dodao da je produkcija tada razmatrala da Vanju ipak vrati u takmičenje.

- Kad smo razmišljali da je vratimo u takmičenje, ona je stavila na svoj profil da su "Zvezde Granda" mizoginija, mediokritet i prostakluk, i napisala da je srećna što je zauvek završila sa ovakvim vidom takmičenja i rekla je svim novinarima da je doživela psihičko zlostavljanje i maltretiranje, znate li vi šta je to. Za Vanju Knežević su negativni komentari bili najveći marketing u "Zvezdama Granda", i sad posle svega ona kaže "srećna sam što sam završila sa ovakvim vidom takmičenja i doživela sam psihičko zlostavljanje", molim vas, psihičko zlostavljanje - bio je vidno besan Popović tada u emisiji.

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