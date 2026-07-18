Često se misli da su poznate ličnosti umišljene, ali je Snežana Đurišić jednim neočekivanim gestom pokazala suprotno.

Iako iza sebe ima dugu karijeru, brojne hitove i stabilnu finansijsku situaciju, ona je ostala skromna i prizemna, što je nedavno potvrdila i voditeljka Vanja Milanović, prisećajući se jedne situacije koja joj je ostala u trajnom sećanju.

- Jednom smo Aca Sofronijević i ja išli u Ameriku i bili smo kao i svi "obični smrtnici" u ekonomskoj klasi, a diva Snežana Đurišić bila je u biznis klasi, ali ona je shvatila da se mi guramo u ona dva mala sedištanca i izašla je iz biznis klase i bila sa nama nekoliko sati i pričala. Mogla je da uživa u biznisu i samo da nam se javi i da je baš briga - ispričala je ona, na šta je Dragana Katić dodala da ona važi za ženu lafa na našoj estradi.

Snežani je bilo drago što čuje ove reči, ali za nju je ovaj potez bio sasvim normalan gest.

- Uživala sam u društvu ljudi koje volim - jasna je bila pevačica.

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