Pevačica Suzana Jovanović odlučila je da prekine medijsku i muzičku pauzu dugu čak 27 godina i vrati se na scenu.

Publika će ponovo imati priliku da je čuje na stadionu "Tašmajdan", gde će nastupiti u okviru velikog spektakla i koncerta legendarnog "Južnog vetra".

Iako su joj tokom prethodnih decenija porodica, dom, suprug i deca bili apsolutni prioritet, Suzana je procenila da je došao pravi trenutak da se vrati muzici.

Kako i sama priznaje, odluka nije bila nimalo laka, naročito nakon teškog životnog perioda i gubitka supruga, Saše Popovića.

Ne krije da je pred veliki nastup obuzimaju trema i odgovornost, jer želi da opravda očekivanja publike i ljubitelja muzike koja ju je proslavila.

- Posle toliko godina velika mi je čast i zadovoljstvo što sam deo jednog ovako velikog koncerta. Dugo se nisam pojavljivala u javnosti, niti nastupala na velikim scenama - bila je iskrena.

Dodala je da oseća veliku tremu jer želi da ispoštuje brojne fanove "Južnog vetra", koji su godinama verno pratili njenu karijeru.

Iako je tokom godina eksperimentisala sa različitim muzičkim pravcima i aranžmanima, ističe da se uvek vraćala prepoznatljivom zvuku "Južnog vetra" i da ima utisak kao da iz te priče nikada nije ni izašla.

Emotivno progovorila o Saši Popoviću

Odluku o povratku donela je nedugo nakon porodične tragedije, a kako kaže, upravo joj je pokojni suprug tokom celog života bio najveća podrška i podsticaj da nastavi da se bavi muzikom.

- Sve što mi se dogodilo u poslednje vreme, odlazak mog Saleta... Mislim da on sada negde odozgo posmatra sve ovo i da bi bio srećan zbog onoga što radim, zbog toga što sam pristala da se pojavim na ovom koncertu. To će zaista biti moj povratak na estradnu scenu u velikom stilu - emotivno je ispričala pevačica.

Prisetila se i reči koje joj je on često upućivao, podstičući je da se vrati svojoj najvećoj ljubavi, pevanju.

- Uvek mi je govorio: "Pa šta hoćeš, Sule? Deca su nam odrasla, svako ima svoj život i svoj put. Nas dvoje smo sada sami i vreme je da se vratiš svom poslu, onome što voliš. Takvu sam te upoznao i takvu želim da te vidim" - otkrla je Suzana za Kurir.

Alo/Kurir