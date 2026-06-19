Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu povodom slučaja "zvučni top" u potpunosti ogolilo monstruozan i detaljno osmišljen plan da se putem fabrikovanih laži o navodnoj upotrebi "zvučnog topa".

"Saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ogolilo je do srži monstruozan plan onih koji već mesecima, bez ikakvog stida i odgovornosti, vode hibridni rat protiv države Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Sada je i zvanično, crno na belo, dokazano ono što smo od prvog trenutka svedočili: brutalna laž o tome da je policija na Slaviji upotrebila 'zvučni top' protiv građana nije bila nikakva 'greška' niti 'proveravanje informacija'", ukazao je Dačić, saopšteno je iz MUP-a.

Kako je naveo, to je bio hladnokrvno, mesec dana unapred planiran scenario sa samo jednim ciljem - izazivanje masovne panike, sukoba na ulicama i, na kraju, građanskog rata u Srbiji.

Dačić je naglasio da su, dok su srpski policajci maksimalno profesionalno i uzdržano radili svoj posao, čuvajući javni red i mir, pojedini politički krugovi i njihovi mediji svesno plasirali dezinformacije o navodnoj brutalnosti policije, dodajući da su hteli da zapale Srbiju, a da je cenu trebalo da plate građani i deca u uniformama.

"Posebno je frapantna i zastrašujuća činjenica iz istrage da su u svojim mračnim planovima računali na, kako sami kažu, 'masan odgovor iz Brisela'. To jasno pokazuje ko su nalogodavci i kome je u interesu slaba, destabilizovana i ugušena Srbija, kojom bi se upravljalo putem stranih pritisaka", ocenio je Dačić.

On je, kao ministar unutrašnjih poslova, poručio građanima Srbije da je MUP bio i ostaće bedem odbrane ustavnog poretka, bezbednosti i mira svih naših građana, te da niko neće rušiti državu na osnovu fabrikovanih laži.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova će pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi, jer ovakve opasne subverzivne aktivnosti, koje direktno ugrožavaju bezbednost Republike Srbije, moraju biti najstrože sankcionisane. Sa državom i bezbednošću naroda više niko neće smeti da se igra“, poručio je Dačić.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je ranije saopštilo da iz prikupljenih dokaza sa Filozofskog fakulteta u Beogradu proizilazi da je tokom sastanka organizacije studenti u blokadi 22. januara 2025. godine, pomenuto da bi "zvučni top" dobio "masan odgovor iz Brisela", kao i da je "u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top".

Sumnja se da su učesnici tog sastanka i druga NN lica su, kako je navedeno u saopštenju, u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe "zvučnog topa" od strane državnih organa na protestu koji je bio planiran da se održi 15. marta 2025. godine u Beogradu i kako bi oni u domaćoj i međunarodnoj javnosti bili optuženi za upotrebu "zvučnog topa", sa ciljem da se stvori panika u javnosti i strah kod građana, te da se izazovu nemiri koji bi doveli do nasilne promene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbednosti države.

Tužilaštvo je naložilo da se identifikuje lica koja su učestvovala u tom sastanku i da se sa njima obavi razgovor, kao i da se identifikuju lica koja su učestvovala u realizaciji usvojenog predloga da se na protestu na Slaviji, simulira upotreba zvučnog topa.