Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, ponovo je podigao prašinu na društvenim mrežama objavom provokativne fotografije na kojoj pozira gotovo nag.



Nakon što je nedavno otkrio da njegova devojka Milena ima nesvakidašnji "talenat" - da aplaudira zadnjicom, Baka je nastavio u provokativnom maniru.

Ovoga puta pažnju je privukao vrelim selfijem iz ogledala, na kojem nosi samo donji veš.

U prvi plan stavio je fizičku formu, na kojoj, kako ističe, vredno radi kroz redovne treninge. Njegov izgled izazvao je lavinu reakcija, pa su mnoge pripadnice lepšeg pola komentarisale da nikada nije izgledao bolje.

Ipak, bilo je i onih koje su posebnu pažnju obratile na njegovu "budžu", ne krijući oduševljenje, što je influenseru očigledno dodatno godilo.

Podsetimo, Bogdan je nedavno objavio i vrelu fotografiju sa partnerkom, gde je u prvom planu bila njena pozadina, a dodatnu pažnju izazvala je činjenica da nije nosila donji veš.

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