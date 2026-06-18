Poslanik SNS Aleksandar Mirković izneo je u Narodnoj skupštini ozbiljne optužbe na račun Miloša Parandilovića, tvrdeći da je za svega minut i 21 sekundu provedenu u sali pokušao da naplati čak 15.000 dinara putnih troškova, iako se, prema navodima koje je izneo, u isto vreme nalazio u Priboju. Mirković je otvorio pitanje da li je neko drugi koristio njegovu identifikacionu karticu i slučaj nazvao novom aferom blokaderske opozicije.

Ovu temu prokomentarisala je i predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić.

-Dakle, ako ja dobro razumem, vi hoćete da kažete da su ljudi iz Priboja javili da gospodin Parandilović nije ni mogao fizički da se nalazi u Narodnoj skupštini i da je neko od njegovih kolega iz poslaničke grupe iskoristio karticu Miloša Parandilovića koji nije bio prisutan u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da bi on naplatio putne troškove. Ja molim generalni sekretarijat Narodne skupštine da proveri ove navode. Ukoliko je to tačno, da vidimo ko je koristio suprotno poslovniku i suprotno Zakonu Narodne skupštine Srbije karticu drugog narodnog poslanika i da pozovem tog narodnog poslanika na odgovornost. Za ovo su u ranijim sazivima narodni poslanici podnosili ostavke. Pritom je napisan dopis, primila sam dopis da je Parandilović juče bio u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Naplatio je putne troškove za put da dođe na svoje radno mesto na kom nije bio. Molim da se ovo ispita i očekujem u najkraćem roku odgovore sekretarijata i očekujem da oba poslanika, ukoliko se to desilo, snose odgovornost - poručila je Ana.