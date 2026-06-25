Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, izrekao je nove teške optužbe na račun bivše devojke Lidije Anđele Čubre, tvrdeći da mu duguje čak 17.000 evra.

Njihov odnos već duže vreme prati niz skandala i javnih sukoba. Nekadašnji partneri su i ranije vodili otvorene rasprave na društvenim mrežama, tokom kojih nisu štedeli jedno drugo, a njihove međusobne optužbe često su bile u centru pažnje javnosti.

Jutjuber ponovo otvorio rat sa bivšom partnerkom

Sojevremeno je tvrdio da mu je Lidija prenela polno prenosivu bolest, nakon čega je, prema njegovim navodima, pokušala da od njega iznudi skupoceni mobilni telefon.

Iako je od njihovog raskida prošlo više od godinu dana, čini se da tenzije između bivših partnera nisu splasnule.

Uprkos tome što je danas u vezi sa Milenom Stamenković, Baka je ponovo javno govorio o pomenutoj devojci.

Da li će spor završiti na sudu?

Tokom jednog uključenja uživo na društvenoj platformi, jutjuber se obratio svojim pratiocima i zatražio mišljenje o tome da li bi trebalo da pokrene sudski postupak protiv bivše devojke?

-Znate da mi ova f**sa duguje 17.000 evra?! Šta da radim, da li da je tužim? Imam dokaz da mi duguje taj novac. Vrati pare, ku*vo - vikao je Ilić u kameru, vidno uznemiren i besan.

Njegove izjave ubrzo su izazvale brojne reakcije na društvenim mrežama, dok se Lidija Anđela Čubra za sada nije javno oglašavala povodom novih optužbi na svoj račun.