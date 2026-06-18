Tokom narednih nekoliko sati očekuje se lokalni razvoj oblačnosti, ali bez značajnijih promena vremena u većem delu zemlje. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su samo ponegde u brdsko-planinskim predelima.

Pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima.





Narednih dana veoma toplo

Sutra pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najniža temperatura od 11 do 19 °S, a najviša dnevna od 30 do 33 °S.

Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržava se pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 °S, u nedelju ponegde i malo toplije.

Uz dnevni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije, a početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima.