Blokaderi i njihovi saveznici u opoziciji su poznati po tome da mrze Srbiju, tužakaju Srbiju kod stranaca, lažu i izmišljaju i što je njima najvažnije dobijaju nervni slom ako se pomenu srpske žrtve i zločini nad Srbima.

Tako je i stari oprobani zaštitnik jadnih ustaša i njima sličnih Srđan Milivojević je burno reagovao načinjenicu da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić otišao u obilazak Srba u Republici Srpskoj i naročito to što je bio na Petrovačkoj cesti gde preživeli, porodice stradalih i ceo srpski narod vrši pomen za nevine žrtve zločina koji su počinili pripadnici ustaškog vazduhoplovstva Tuđmanove NDH kada su raketirali i bombardovali kolinu srpskih civila.

Na njegovo bulažnjenje mu je lepo odgovorio član predsedništva SNS Miloš Terzić:

"Da prijavljuju policajce koji brane ustavni poredak, nije im prvi put. Isto su predstavnici DS-a radili i po Strazburu i Briselu kod Picule i Bartulice, tražeći uvođenje sankcija za pripadnike MUP-a.

Najveća je bruka kada se komični likovi, poput Milivojevića saginju pred strancima."

Potom je dodao:

"Vučić je sa narodom na Petrovačkoj cesti deli sudbinu sa Srbima, dok se kandidati sa Piculine liste sklepane u Londonu u osvit zločinačke akcije "Oluja" brčakaju po Hrvatskoj i pljuju po sopstvenoj državi. Pekić i Đinđić se u grobu prevrću kad vide koja bruka sada predstavlja DS."

O svemu se oglasio i Nebojša Bakarec u tekstu: Milivojevićevo besnilo i svinjska kuga!

Srbiji vlada epidemija svinjske kuge. Eutanazirano je preko 30.000 svinja. Nažalost, zabeležen je prvi slučaj prelaska bolesti sa svinje na neku osobu. Srđan Milivojević, koji ima hronično besnilo, je oboleo i od svinjske kuge. Leka nema. Besnilo i kuga. Setimo se da je veliki Duško Radović je napisao:„San svakog praseta je da umre kao svinja“. Šta je san svake svinje, to zna samo Srđan Milivojević. Pod uticajem navedenih bolesti, takozvani predsednik DS, Srđan Milivojević je grubo izvređao predsednika Srbije, Aleksandra Vučića. U nastupu besnih kužnih halucinacija Milivojević je saopštio je da „tiranin u alkoholisanom stanju dodatno bruka funkciju predsednika Republike i u programu uživo emituje očaj i beznađe“. Milivojević je vrisnuo i da ga zakletva koju je položio kao narodni poslanik obavezuje da brani ljudska prava, građanske slobode i Ustav Srbije i u transu besnila rekao da „studente podržava najmanje dvostruko više građana nego Aleksandra Vučića“.

Podsećam da je predsednik Vučić, još u subotu 1.8.2026., dakle pre 3 dana, posetio opštinu Babušnicu, i selo Gorčince, gde su ga uz iće i piće dočekali divni domaćini. Predsednik je uz hranu i piće zapevao pesmu „Ja sam momče sa Kosova“, što je zasmetalo pobesnelom Milivojeviću. Predsednik je i čovek iz naroda, i čovek za narod. Što se tiče Milivojevićeve zakletve, on se zakleo da će da radi svoj posao poslanika, ali on već dve godine ne dolazi na posao, krši zakletvu, ali uredno prima platu poslanika, za nerad. Bednik, neradnik. Ako studente podržava najmanje dvostruko više građana nego Aleksandra Vučića, kako kaže Milivojević, zbog čega je opoziciona CRTA, obavila da Studentska lista ima 45%, a SNS 36% i zbog čega je opozicioni NSPM objavio da Studentska lista ima 39%, a SNS 37%. Oni demantuju Milivojevićeve halucinacije.

Srđan Milivojević je predsednik DS, stranke koja teži, ne procenat, već promil. Kukavica Milivojević ne sme da izađe na izbore kroz 4 meseca. Kukavica Milivojević nije samo izneverio svoje birače, koji su mu poverili mandat da ga koristi, a ne obrnuto, on je izneverio i svoje kolege iz opozicije, koji su bar smogli kuraži da se u Skupštini bore za svoje nakaradne stavove. Milivojević ni toliko. Da ponovim, u Srbiji vlada epidemija svinjske kuge. Eutanazirano je preko 30.000 svinja. Nažalost, zabeležen je prvi slučaj prelaska bolesti sa svinje na neku osobu. Srđan Milivojević, koji ima hronično besnilo, je oboleo i od svinjske kuge. Leka nema. Besnilo i kuga. Setimo se da je veliki Duško Radović je napisao:„San svakog praseta je da umre kao svinja“. Šta je san svake svinje, to zna samo Srđan Milivojević.

Autor je poslanik i član predsedništva SNS