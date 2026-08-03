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Obraćanje građanima

"Mi smo iz Beograda, ali vučemo korene odavde i ponosimo se time. Mislim da Novo selo nikada nije imalo ovoliki skup."

"Za mene je mnogo važno da uradimo nešto što ćete da pamtite. Svi su mi rekli da je voda najvažnija. Mi smo odlučili da kao Srbija finansiramo sa 60% vodovod, RS sa 40%. Da možete lakše da živite i da planirate budućnost. Hoću da vam se zahvalim što čuvate srpsko ime i prezime, sećanje na naše poginule i stradale, i mučenike i junake. Kada ovo uradimo nije kraj, doći ću ponovo da vas vidim. Hoću da znate da vas Srbija mnogo voli, i nemojte da sumnjate u ljubav Srbije prema RS i vama."

Predsednik Skupštine u Srpskom Kupresu zamolio je predsednika Vučića za mešine i put.

"Razumeo sam vas. Sve što budemo mogli da pomognemo pomoći ćemo. I to bezo," rekao je Vučić.

"On je naše gore list, prvi je koji je došao ovde," rekao je Dodik.

Vučić u Novom selu na Srpskom Kupresu

"U Drugom svetskom ratu, ali i posebno 1995. Sve je odavde bilo spaljeno, išao je deo hrvatske vojske. Tu su velike zločine napravili. To je život, i da naučimo kako da u budućnosti budemo pametniji. Ovo je predivno mesto, ali malo ljudi živi. Malo je i Hrvata, svi odoše u Split i okolinu. Ovde ima Adrija ski hotel, to zimi radi, i nešto malo drveta što se radi. Ali je priroda stvarno jedinstvena."

"Ta su mesta toliko stradala, Bukovsko na prsve dve ruke da izbojite one koji su preživeli Drugi svetski rat, a onda nisu mogli da prežive i ovo..."

"Hteo sam da svratim u Vukovsko, ali je nemoguće. Sve je neasfaltirano. Hoću da oni vide, šta je sve srušeno. Koliko je to staraca u crnini. Ovde se ne skida crnina, toliko su teški zločini bili. Videćete sutra, svi su u crnini. Strašne su to tragedije."

U crkvi Presvete Trojice u Novom Selu se nalaze mošti Svetog Marka Kupreškog, koji je postradao od ustaša. Starešina hrama je predsedniku i novinarima objasnio istorijat hrama.

Vučić je istakao važnost naše crkve i sveštenika, koji znaju sve o svojim parohijama i svakog čoveka koji živi tu.

Predsednik je doneo i pomoć za crkvu, i rekao je da je država spremna da pomogne po bilo kom pitanju.

Vučić je sa starešinom hrama posetio i spomen sobu ratnicima poginulim u odbrambeno otadžbinskom ratu.

Poseti porodici Darka Ilića

Predsednik Vučić je stigao u selo Vodice, u posetu jedinoj srpskoj porodici u tom mestu.

"Neverovatna je lepota ovde, priroda."

Predsednik je pozvao izvođača za izgradnju puteva, i dao je telefon domaćinu da sam kaže kuda treba da prođe asfaltirana saobraćajnica.

Šipovo i Janj

Vučić je posetu nastavio obilaskom Jasnkih otoka i Šipovu.

"Deo moje porodice je odavde. Nekad je ovde bilo 42% Srba. Sad nema mislim da nema ni jedan posto Srba. Ovde u Janju i Šipovu je sve srpsko, i nešto malo u Bugojnu."

"Pokažite ljudima u Srbiji kakva je lepota ovde, kako bih ih doćekali. Ovde ni u Drugom svetskom ratu, malo su im dozvoljavali ulaz. Bilo je tragedija. U Ćatama su 25 naših ljudi ubili, ali su ovde bili organizovani Srbi pa su se žestoko branili."

"Ovde su samo vojskovođe prolazile, predsednici nisu nikada," rekli su Vučiću.

"Najviše dece stradalo je u Janju. Imate sigurno 30.000 ljudi u Vojvodini odavde."

"Neko živi sa Severinu, a neko za svoj narod u Janju, Šipovu i Kupresu. Ja sam predsednik svih građana Srbije, a moje je posao da sa svim liderima gradim najbolju politiku u interesima našeg naroda. Čini mi se da je ono što sam rekao na Manjači je posebno značajno. Mi moramo da vodimo odgovornu politiku, da se posvetimo razvoju i jačanju ekonomije."

"Moramo da izbegnemo opasnosti koje su se ponovo nadvile nad srpskim korpusom, po kojem će da nam nude policentrične, konfederacije... Ko god da to ponudi uvek znajte da po nalogu raznih agentura radi na razbijanju srpskog naroda. Uvek su nam otimali jezik, doveli su do toga da su ljudi zaboravljali da su Srbi. Mi RS moramo da budemo izuzetno zahvalni. Na teritoriji BiH je manje Srba po procentima nego u CG. Crna Gora nas je 4 puta optužila za genocid, RS nije. Zahvaljujući RS BiH nije priznala tzv. Kosovo, Crna Gora jeste. Velika je razlika između onih koji bi da razbijaju srpski narod."

"Ne zaboravite da su litije u Crnoj Gori krenule kada su neki hteli da prave pravoslavnu crkvu u Cnoj Gori, samo da se ne zove srpska."

"U Hrvatskoj su nam tokom Drugog svetskog rata izmislili drugog patrijarha. Srbi moraju da budu veoma pažljivi po tom pitanju. Moramo da izbegnemo sve te prevare i prepreke."

"Srpski narod je mnogo uradio i po ključnim pitanjima, i uvek je bio uz Srbiju. Ne samo u kafani, što je lako. Ali je RS bila uz Srbiju na najtežim mogućim mestima, i u Sarajevu i svuda drugde. I to je ogromna razlika."

Dodik je rekao da je Vučić ukinuo kada je došao na vlast da se Srbi iz RS tretiraju kao stranci u Srbiji.

"Jeste li primetili kako je u tišini taj narativ stvaran godinama. Srbijanac... pa Srbijanac je svaki Srbin samo bi pogrdno da kažu. Kako nikada niste čuli Hrvatijanac? Ne, to unižavanje i deobe važe samo za Srbe. Nego kažu Bošnjak, Hrvat... ali mu ne izmišljam imena neka druga. Sve što tražimo je da poštujete nas Srbe i da nas zovete Srbima. I nemojte da nas nazivate ni vojvođanski, i bosanski... mi smo samo Srbi. Mi nemamo problem da živimo u više država, imamo problem da vređate naš nacionalni korpus."

"Ja ću večeras da počistim po porodičnoj kući, a onda ću da dočekujem komšije. Ima tu i Hrvata i Bošnjaka, pa ko dođe."

"Nešto se promenilo od kada je došao Tramp, a i EU je oslabila. Sada su smislili da forsiraju neku priču o bosansko-hercegovačkom kulturnom nasleđu. Mi im kažemo, postoji srpsko, hrvatsko i tursko kulturno nasleđe. Oni se ljute. A kao mi moramo da prihvatimo taj njihov narativ, što ne postoji i nikada nije postojalo. Nije ovo nikakva svađa, ali izvini ako ja ne želim da prihvatim taj predznak, onda oni hoće da se ljute," rekao je Dodik.

"Vučić nije razvijao Srbiju da bi pritiskao Bošnjake. Kod njih i dalje postoji narativ da je jaka Srbija njihov prirodni neprijatelj. A to nije tako," rekao je Dodik.

"Uvek smo ih imali i to najviše u Beogradu. Jer je agentura najsnažnija u Beogradu. Od generala Uzelca, do Save koji je život dao za Pavelića. Pa imate li Rašića danas na KiM... Prvi put kada bilo koja lista koja ujedinjuje srpski narod ne dobije podršku, Srbi više neće opstati na Kosovu i Metohiji. Moramo da čuvamo tu vrstu jedinstva i zajedništva."

"Dokle da se pravdate nekome ni za šta. To je nešto naučeno, Srbi moraju da budu zlikovci, i to je to... Nek rade šta hoće."

Vučić obilazi RS i srpske povratničke opštine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je uvereniji nego ikada da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije u budućnosti.

On je na jezeru Balkana, nedaleko od Mrkonjić Grada, tokom posete Republici Srpskoj (RS) i srpskim opštinama u Federaciji BiH, istakao da je očuvanje regionalne stabilnosti, uz snažan privredni rast, jedina garancija uspeha i pobede naše Srbije.

"Tako će naš narod, ali i svi drugi u regionu, živeti mnogo bolje", naveo je Vučić u video objavi na Instagramu.

Dodao je da će danas, prvi put kao predsednik Srbije ili bilo koji predsednik Srbije, obići Janj, Šipovo, srpsku opštinu Kupres, a potom i obnovljenu kuću svog oca u selu Čipuljić kod Bugojna.

"Tu ću razgovarati sa svim dobrim gostima, Srbima naravno, Hrvatima, muslimanima, Bošnjacima, svima koji dođu. A sve ovo sam rekao zato što sam i noćas, ali danima, nedeljama, mesecima, razmišljao koji je najbolji put za Srbiju, šta je ono što nama najviše odgovara, šta je ono što je važno da nacionalno napredujemo, da kao država napredujemo", rekao je Vučić.

On je istakao da je taj put, bez ikakve dileme, napredak srpske ekonomije.

"Mi moramo da radimo, moramo da se borimo, i nama najviše odgovara mir, nama najviše odgovara stabilnost. Neke nacije su ranije čekale neke svoje trenutke. Danas nikome, kao Srbima, ne odgovara toliko mir i stabilnost, i zato je najvažnije da razmišljamo samo kako da zemlju guramo napred, kako da je gradimo, kako da obezbeđujemo što je moguće veći rast. Tada će biti novca za vaučere: do 08:30 jutros 16.000 vaučera je već podeljeno. Tada će biti veće plate, tada će biti veće penzije, tada ćemo kuće brže da obnavljamo, tada ćemo moći bolje da živimo, tada će Srbija da ima bolju poziciju", rekao je Vučić.

Dodao je da ne govori samo o građanima, govori o celoj našoj zemlji i istakao da će Srbija da ima bolju i međunarodnu i regionalnu poziciju.

"One koje smo pretekli u regionu, i Crnu Goru, i Bosnu i Hercegovinu, i sve druge, moramo sada da pravimo što je moguće veću razliku, uz želju da i oni napreduju što je moguće brže i da imamo jednu dobru utakmicu. Ali ekonomija je ključ svega: ekonomija, ekonomija, rad i rad, i to je najbolji način da Srbija pobeđuje", istakao je predsednik Vučić.