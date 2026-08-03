"Sve što tražimo je da poštujete nas Srbe i da nas nazivate Srbima. Ni vojvođanski, ni istočnosrpski, ni bosanski, ni hrvatski. Svi smo Srbi, nema razlike među nama ni u veri, ni u kulturi. Nemamo problem da živimo u više država, već imamo problem sa time da vređate naš nacionalni korpus, sve onako da se ne primeti mnogo, kao da nikoga ne uvrede, ali će to da kažu. I to rade godinama i decenijama, a mi ćutimo i pravdamo se. Moramo i sebe da izlečimo od tog pravdanja, baš me briga da li se neko ljuti", rekao je Aleksandar Vučić, koji boravi u trodnevnoj poseti Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji BiH.

Vučić je istakao da Srbija želi mir i stabilnost u regionu i odbacio tvrdnje da jačanje Srbije predstavlja pretnju drugima.

"Nama je mir najpotrebniji, jer se u miru i stabilnosti najbrže razvijamo i ništa nam nije važnije od toga", naglasio je predsednik Srbije.

Naveo je da će u Čipuljiću u roditeljskoj kući večeras da dočeka komšije, među kojima su i Bošnjaci.

"Biće i nešto Hrvata koji su ostali. Svi su dobrodošli, ja pokazujem poštovanje, pokažite i vi poštovanje", dodao je on.

Ukazao je da pojedini političari izbegavaju da izgovore puni naziv Republika Srpska, iako je, kako je rekao, reč o dejtonskoj i ustavnoj kategoriji Bosne i Hercegovine. Istakao je da su odnosi Srbije i Republike Srpske zasnovani na međusobnom poštovanju, odgovornosti i uvažavanju, ističući da Beograd nikada nije postavljao uslove rukovodstvu Republike Srpske.

Vučić je rekao da je sa Miloradom Dodikom uvek otvoreno razgovarao o političkim pitanjima, ali da nikada nije zahtevao da donosi određene odluke. "Uvek sam govorio šta mislim, ali nikada nisam zahtevao ništa. Rekao sam da ćemo biti uz vas šta god odlučili, uz odgovornost koju svi moramo da pokažemo", rekao je predsednik Srbije.

Istakao je da je Republika Srpska u prethodnim godinama pružala značajnu podršku Srbiji u međunarodnim i regionalnim pitanjima.

"Republika Srpska je mnogo za nas uradila. Republika Srpska bila uz Srbiju na najtežim mestima mogućim, u forumima svim mogućim. Dakle, ne u Banjaluci, već i u Sarajevu, ali i na svakom drugom mestu u svetu", naveo je Vučić.