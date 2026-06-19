Pevačica Dragana Mirković novogodišnju noć provela je u Sarajevu, gde je sa svojom najvernijom publikom još jednom oborila rekord u posećenosti.

Nakon što je prošla kroz razvod braka pevačica je ostala u dvorcu nadomak Beča, gde danas živi sa sinom Markom, snajom Melani i unučicom Ksenijom, dok je njen bivši suprug Toni Bijelić spakovao kofere i porodično gnezdo sagradio u luksuznoj vili u Opatiji.

Biznismen je otvorio vrata imperije, gde smo mogli da vidimo dnevni boravak opremljen u najmodernijem stilu, a zid od stakla pružio nam je pogled na more obasjano mesečinom. Kako smo mogli da vidimo na fotografijama, česti gost u hrvatskoj vili jeste pevač Jašar Ahmedovski, koji se godinama druži sa porodicom Bijelić.

Podsetimo, Dragana Mirković i Toni Bijelić zvanično su se razveli nakon 24 godine braka, a pevačica je zahtev podnela u martu 2024. godine.

Dve godine nakon rastanka, Dragana Mirković je iskreno odgovarala na pitanja voditelja Bojana Jovanovskog, te otkrila kako danas gleda na razvod, ali i šta je okidač zbog koga više nisu u bračnoj zajednici ona i biznismen.

- Ne mogu da kažem da je brak nije bio skladan.Budući da poštujem sve ljude, poštujem i oca svoje dece i nikada nisam rekla ni jednu ružnu reč o njemu, upravo zbog dece. Razlog za razvod nije bio onaj o kojem su mnogi pisali. To je bio veoma tužan i težak period za mene, trenutak kada sam shvatila da ću morati da donesem takvu odluku. Marko i Manuela su mi rekli: „Mama, hajde da idemo“, a ja sam podnela zahtev za razvod braka. Verujem da će me svaka žena razumeti. Veoma sam trpeljiva, tolerantna i vredna osoba, ali ponekad dođe trenutak kada morate da presečete. Ipak, sve je ispalo onako kako treba i danas mogu da kažem da sam najsrećnija žena na svetu - bila je iskrena Dragana Mirković.

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