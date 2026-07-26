Pevačica Dragana Mirković trenutno se odmara u Španiji. Ona maksimalno uživa u svim ondašnjim lepotama i to ne sama. Dragana je, prema i sopstvenom priznanju, na hit destinaciju otputovala sa ćerkom Manuelom.

Štaviše, mezimica je ta koja ju je tamo odvela.

Oglasivši se tim povodom ona nije skrivala koliko je srećna što je tako nešto doživela.

- Kakav je divan osećaj kada doživiš da te ćerka vodi na odmor, hvala ti sunce moje. Voli te mama - ispisala je pevačica kraj kratkog snimka, kojim je pokazala kako se sve to ona tamo provodi.

Pošto napuni baterije, inače, Dragana će se odmah vatiti poslu.

Već kroz nekoliko dana ima jedan nastup u Crnoj Gori, na koji će očito otići posebno raspoložena, posle predaha koji joj je upriličila naslednica.

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