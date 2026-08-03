Piper je ocenio da takva izjava predstavlja omalovažavanje velikog broja građana Srbije.

„Da li vi verujete, 2,2 miliona građana Srbije je glasalo za Aleksandra Vučića i sličan broj i za koaliciju koju je predvodio SNS i onda Obradović za dva miliona građana Srbije kaže da nisu pismeni i da nemaju političku kulturu“, upitao je Piper.

On je dodao da je posebno problematično što je, kako kaže, reč o profesoru koji obrazuje mlade ljude.

„Šokantno je da je to čovek koji uči našu decu moralu, etici, znanju“, rekao je Piper.

Piper je pozvao studente Filozofskog fakulteta u Nišu da, kako je naveo, iskažu svoj stav o ovakvim porukama.

„Pošto na sajtu fakulteta u Nišu mogu da ocene profesore, pozivam studente da daju ocenu za ovu vrstu Obradovićevog lažnog elitizma“, rekao je Piper.

On je naveo i da se Obradović pojavljuje u pojedinim medijima i da će, prema njegovim rečima, takvih gostovanja biti još.

„Jer kad on 60 odsto građana koji glasaju za jednu političku opciju nazove nepismenima i otprilike primitivnima – onda će urednici takvih medija da se utrkuju da ga pozovu. Pošto su oni iznad običnih ljudi, veličine, tako oni sebe vide“, ironično je primetio Piper.

„To su vam blokaderi, to vam je lažna elita! Ali građani Srbije sve to vide i sve takve, od ideologa blokadera do onih koji će biti na listi, uskoro će poslati na izborima na smetlište političke istorije“, zaključio je Piper.