Pevač Šako Polumenta izazvao je lavinu komentara i osuda na društvenim mrežama nakon što je javno progovorio o svom braku i vanbračnim aferama.

On je u jednoj emisiji šokirao javnost izjavom da je imao mnogo ljubavnica i da njegova supruga zna za svaku njegovu prevaru.

Pevač je otkrio da su on i supruga u jednom periodu bili razdvojeni četiri godine, te da su od 1995. do 2010. godine "stavili tačku" na svoj odnos.

Pevači je rekao da je dobijao i poklone od obožavateljki.

- Imao sam mnogo ljubavnica, zna to moja žena. Ona i ja nismo bili zajedno četiri godine. Od 1995. do 2010. smo bili zajedno, ali smo stavili tačku. Dobijao sam svašta nešto od ljubavnica i devojka, i donji veš su skidale baš na stejdžu. Nisam nikada rekao da sam oženjen ni jednoj - rekao je Šako ranije za emisiju" Premijera - vikend specijal", pa dodao:

- Neću svoju ženu da ponizim, ona je meni celog života nešto sveto. Imao sam ljubavnica posle 2010. godine ne kajem se, bilo mi je lepo.

Nešto u tom trenutku nije radilo, ali moja žena je žena mog života, ona je junak. Ljubavnice su devojke koje pozdravljam, mi se i danas viđamo i popričamo. Ja sam mnogo puta bio namirisan od ženskih parfema, a da nisam bio ni sa jednom.

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