U našoj zemlji, primer takvog poslovanja pruža kompanija NIS, kao jedna od vodećih domaćih energetskih kompanija. To potvrđuje činjenica da je u razvoj NIS-a od 2009. godine uloženo gotovo pet milijardi evra, a da je značajan deo ulaganja realizovan u projekte koji doprinose zaštiti životne sredine.



Tako je u projekte i biznis inicijative koje su dale značajne efekte na unapređenje zaštite prirode u Srbiji NIS od 2009. godine uložio 900 miliona evra, od čega je u „čisto“ ekološke projekte investirano gotovo 150 miliona evra.



Kako se navodi na sajtu kompanije, i u trenutnim uslovima poslovanja zelena agenda bila je u fokusu NIS-a. U realizaciju ekoloških projekata u prošloj godini uloženo je 923 miliona dinara, pri čemu treba imati u vidu da su ova izdvajanja značajno veća ako se uzmu u obzir i investicije u tehnologije, čija primena doprinosi smanjenju štetnih uticaja na okolinu.



Između ostalog, u 2025. godini je puštena u rad i prva solarna elektrana na tlu u vlasništvu NIS-a u Skladištu naftnih derivata Novi Sad koja svu proizvedenu električnu energiju isporučuje direktno u distributivni sistem po komercijalnim uslovima. Izgradnjom ove elektrane, koja je i jedna od najvećih u Srbiji, utrostručeni su solarni kapaciteti NIS-a. Očekuje se da ova solarna elektrana godišnje proizvodi oko 8,7 GWh što odgovara godišnjoj potrošnji oko 2.000 prosečnih domaćinstava u Srbiji. Ova elektrana će uticati i na smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte u našoj zemlji za gotovo 10.000 tona CO2 godišnje.



Dobar primer su i male elektrane na naftnim i gasnim poljima u Srbiji, gde se iz gasa koji je ranije spaljivan na baklji sada proizvode toplotna i električna energija. Na taj način se istovremeno smanjuju emisije gasova sa efektom staklene bašte i jača energetska efikasnost.

Imajući u vidu navedeno, poslovanje naše najveće naftne kompanije pokazuje da je održivo investiranje ključni faktor za dugoročno uspešno poslovanje. Iz NIS-a navode da će sprovođenje zelene agende i dalje biti jedan od prioriteta kompanije. Neki od najznačajnijih projekata realizovaće se u oblasti povećanja energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, korišćenja kvalitetnijih i ekološki čistijih goriva (prirodni gas), istraživanja mogućnosti izdvajanja i skladištenja CO2. U NIS-u kažu i da im je plan da do 2030. godine polovina potrošnje struje kompanije bude iz obnovljivih izvora energije.