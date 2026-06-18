Lidija Manić, nekadašnja Mis Jugoslavije i dugogodišnja istaknuta novinarka, preminula je nakon duge i teške bolesti.

Ostaće upamćena kao jedna od najlepših žena sa prostora bivše Jugoslavije, koja je osvojila prestižnu svetsku titulu lepote, ali i kao izuzetno cenjen medijski profesionalac koji je decenijama ostavljao značajan trag u novinarstvu.

Rođena je u Pirotu, dok je detinjstvo provela u Obrenovcu, gde ju je odgajala baka.

Iako je njena velika želja bila da postane profesorka biologije, Lidiju je život odveo u sasvim drugom pravcu kada se, na nagovor novinara Dragana Kruške, prijavila na izbor za Mis Jugoslavije i odnela pobedu.

Ko je bila Lidija Manić?

Kao predstavnica Jugoslavije, na izboru za Mis univerzuma u Salvadoru osvojila je titulu Mis fotogeničnosti, dok je najveći uspeh ostvarila 1975. godine u Japanu, gde je ponela laskavu titulu Mis Internešenel.

Njen uspeh odjeknuo je širom tadašnje Jugoslavije, a tokom boravka u Japanu, gde je u njenu čast intonirana jugoslovenska himna, upoznala je brojne ugledne društvene i političke ličnosti.

O njenoj lepoti i uticaju svedoči i detalj iz jedne od njenih ispovesti, u kojoj je otkrila da joj je tadašnji političar Stane Dolanc navodno nudio vilu na Dedinju kako bi osvojio njenu naklonost.

Karijera Lidije Manić

Pored toga što je krasila lepotom, Lidija je izgradila i ozbiljnu novinarsku karijeru dugu više od 30 godina. Svoje prve novinarske korake napravila je u časopisu "Moda", a potom je prešla na televiziju. Na Studiju B je vodila emisiju "Ona koja zna", radila je i na TV Palma, dok je poslednjih sedamnaest godina radila kao autorka i voditeljka emisije "Istina o" na televiziji Kopernikus.

Hrabra borba sa bolešću i nepresušni optimizam

U maju 2020. godine dijagnostikovan joj je karcinom. Iako je bolest nakon operacije i zračne terapije jedno vreme bila pod kontrolom, ponovo se vratila 2023. godine.

Uprkos teškim terapijama i brojnim zdravstvenim izazovima, nastavila je da radi i ostane posvećena profesiji koju je neizmerno volela.

Tokom borbe sa bolešću često je isticala značaj ljubavi prema sebi, optimizma i prihvatanja životnih okolnosti, naglašavajući da upravo pozitivne misli daju snagu za suočavanje sa najtežim iskušenjima.

Iza sebe je ostavila bogatu karijeru, brojne uspehe i neizbrisiv trag u svetu medija i javnog života.

Alo/Kurir