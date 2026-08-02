Pevačica i rijaliti zvezda, Vesna Rivas uopšte nije bila šokirana raskidom veze voditeljke Jovane Jeremić i biznismena Dragana Stankovića koji se dogodio krajem maja meseca prošle godine.

Kako je Vesna tada tvrdila, Dragan je shvatio kakva je Jovana osoba i spasio se na vreme. Ipak, astrološkinja predviđa da je Jeremićevoj bolje da se posveti zdravlju i poslu i da ne razmišlja o novom braku i drugom detetu.

- Bolje neka ona pripazi na svoje zdravlje, koje joj je prilično ugroženo, opstanak na poslu, Pinku i ankcioznosti. Teška godina je pred njom. Nema više bežanja od problema u trudnoću i brak. Ucenila je Dragana, ili beba i brak ili razlaz. Naravno, razlaz! Čuo je Dragan sve o njenoj prošlosti i neće čovek da se vezuje, nije lud. Sad kad mu se osladio momački život, da se vezuje i gaji bebu. Pa nije on lud kao Voja i njegova pokojna majka da čuvaju bebu dok ona radi i vitla uokolo dan-noć... Bog neka joj je u pomoći, ove godine i dogodine do 1. oktobra, do kada traje njena Sudbinsko-Karmička godina 9-ke. Njen rodni iliti energo kod je 711-9. Bog neka joj je u pomoći. Mnogo je brljavila, svašta je počelo i tek će da je stiže - rekla je Vesna Rivas zimus, a čini se da je voditeljka Pinka pobila prognozu, te već neko vreme uživa u ljubavi sa novim partnerom.

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