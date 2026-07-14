Bivša novinarka magazina El Elizabet Džin Kerol primila je uplatu od 5.625.005,48 dolara, koja predstavlja dosuđenu odštetu i kamate u dugotrajnom sudskom sporu sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, tri godine nakon što je porota utvrdila da ju je on seksualno zlostavljao i oklevetao.

"Pre tri godine jednoglasna porota od devet članova utvrdila je da je predsednik Tramp odgovoran za seksualni napad na E. Džin Kerol i njeno klevetanje. Danas sa zadovoljstvom možemo da potvrdimo da je ona primila isplatu odštete koju joj je porota dosudila na osnovu te presude", navela je advokatica Kerol Roberta Kaplan u saopštenju.

Isplatu je naložio sudija Luis Kaplan nakon što je Vrhovni sud SAD odbio zahtev Trampa da razmatra slučaj. Tramp je pokušao da zaustavi isplatu tvrdeći da novac ne bi trebalo da bude prenet dok Vrhovni sud ne odluči da li će ponovo razmatrati njegov zahtev, što se, prema ocenama CNN-a, smatra potezom sa malim izgledima za uspeh, a Vrhovni sud se još nije izjasnio o tom zahtevu. Advokati Kerol naveli su u podnesku sudu da će ona novac koristiti za finansiranje penzionerskih dana i da će "držati iznos na računu koji donosi kamatu sve dok zahtev tuženog za ponovno razmatranje ne bude odbijen".

Kako navodi CNN, Trampovi advokati nastavljaju pravnu borbu, a u petak su od saveznog apelacionog suda zatražili da interveniše i odloži ili zaustavi prenos novca dok Vrhovni sud ne odluči da li će ponovo razmotriti slučaj. Njegovi advokati zatražili su od apelacionog suda da izda zabranu ukoliko sredstva budu isplaćena i da naloži vraćanje novca na račun pod kontrolom suda dok žalbeni postupak traje. Savezni apelacioni sud, koji je prethodno odbio zahtev za hitnu odgodu isplate, još nije odlučio o najnovijem zahtevu.

Kerol nije bila prva žena koja je optužila Trampa za seksualno zlostavljanje, ali je svoju građansku tužbu dovela do suđenja i pred sudom detaljno svedočila da ju je Tramp seksualno napao u robnoj kući u Njujorku sredinom devedesetih godina.

Tramp nije prisustvovao prvom suđenju, ali je javno odlučno negirao da je napao Kerol. Porota je utvrdila da je odgovoran za seksualno zlostavljanje i klevetu zbog izjava kojima je negirao njene optužbe, tvrdio da ona "nije njegov tip" i sugerisao da je izmislila priču kako bi prodala više primeraka svoje knjige. Porota je tada dosudila Kerol pet miliona dolara odštete. Tokom gostovanja u programu CNN-a dan nakon presude, Tramp je Kerol nazvao "ludačom" i njene tvrdnje "lažnom pričom". Kerol, koja je već tužila Trampa zbog sličnih izjava koje je dao 2019. godine, zatražila je da se izmeni tužba i u nju uključe i nove izjave.

Tramp je prisustvovao drugom suđenju i suočio se sa Kerol, koja je ponovo svedočila, a nakratko je i sam izašao pred sud kao svedok. Porota je utvrdila da su Trampove izjave iz 2019. godine bile klevetničke i dosudila Kerol dodatnih 83 miliona dolara odštete. Tramp je najavio da će podneti zahtev Vrhovnom sudu da razmotri njegove argumente koji se odnose na predsednički imunitet, a rok za podnošenje tog zahteva ističe krajem meseca.