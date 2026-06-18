Bivša mis Jugoslavije i dugogodišnja istaknuta novinarka, Lidija Manić, preminula je nakon duge i teške bolesti.

Njen odlazak duboko je pogodio brojne poštovaoce njenog lika i dela, kao i njene prijatelje i kolege iz sveta medija.

Među onima koji su najteže primili ovu vest je voditeljka Suzana Mančić, koja se od svoje prijateljice oprostila dirljivom objavom i zajedničkom fotografijom.

- Poslednji pozdrav Lidiji Manić. Odlazi zauvek jedna od najboljih. Lepa, dostojanstvena, mila duša i divan prijatelj. Mirno putuj, lepoto - poručila je Suzana Mančić.

Lidija Manić je rođena 1959. godine u Pirotu, dok je detinjstvo provela u Obrenovcu gde ju je odgajala baka.

Iako je njena prvobitna i velika želja bila da postane profesor biologije, njen životni put je krenuo potpuno drugim pravcem.

Na nagovor novinara Dragana Kruške prijavila se na izbor za Mis Jugoslavije i odnela pobedu.

Osim što je osvojila prestižnu svetsku titulu i bila smatrana jednom od najlepših žena sa naših prostora, Lidija će ostati upamćena i kao izuzetno cenjen profesionalac koji je decenijama ostavljao neizbrisiv trag u svetu novinarstva i medija.

Borba poznate voditeljke sa karcinomom

Njena borba sa bolešću počela je u maju 2020. godine, kada joj je dijagnostikovan karcinom.

O prvim simptomima i lečenju govorila je otvoreno.

-Moja majka je ceo život radila u zdravstvu, zbog čega sam redovno odlazila na preglede. Osetila sam jak bol u stomaku i sišla do privatne ordinacije u zgradi u kojoj živim. Doktorka mi je tada rekla: "Odmah idite u Višegradsku". Bio je maj 2020. godine. Sedam dana kasnije operisana sam. Histopatološki nalaz pokazao je da je reč o karcinomu, nakon čega sam prošla terapiju koja je obuhvatala 25 zračenja na onkologiji - ispričala je Lidija.

Operacija i 25 zračenja nakon dijagnoze karcinoma

Iako se bolest nakon operacije i zračne terapije privremeno povukla, ponovo se vratila 2023. godine.

Odluka o prekidu hemioterapije

Suočena sa izazovima koje je bolest donosila, kao i sa posledicama terapija, među kojima je bilo i opadanje kose, Lidija je u jednom trenutku odlučila da posluša svoje telo i prekine dalje lečenje hemioterapijom.

-Ponovo sam uradila CT pregled i fibrozne promene nisu nestale. Otišla sam kod svoje doktorke jer sam osećala da se moj organizam buni protiv druge hemioterapije. Nisam mogla da je prihvatim. Ne zato što nisam verovala u lečenje, već zato što sam osećala snažan otpor - iskreno je priznala.

Šta je Lidija Manić govorila o bolesti?

Uprkos teškoj dijagnozi, nikada nije dozvolila da njome ovlada strah. Često je govorila o značaju pozitivnog razmišljanja, ljubavi prema sebi i prihvatanja životnih okolnosti.

-Ne plašim se smrti. Iskreno, ne razmišljam mnogo o tome. Ipak, volela bih da još neko vreme budem na ovom svetu, da se družim sa prijateljima, razgovaram sa ljudima i nastavim da radim svoju emisiju, koja mi predstavlja pravu relaksaciju za dušu - rekla je Lidija.

Ostavila je neizbrisiv trag u svetu medija, mode i javnog života. Do poslednjeg dana ostala je simbol profesionalizma, dostojanstva i neverovatne unutrašnje snage.

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