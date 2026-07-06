Četrdesetšestogodišnja novinarka, koja je radila za KRITI TV i portal neakriti.gr, iznenada je preminula u nedelju popodne, nakon što je pronađena bez svesti u svom automobilu u garaži u naselju Agios Joanis.

Poslednji trenuci 46-godišnje novinarke

Marija Antonojanakis pronađena je u nedelju popodne u parkiranom automobilu u garaži u naselju Agios Joanis u Heraklionu.

Prema dosadašnjim informacijama, sigurnosna kamera zabeležila je njene poslednje pokrete. Na snimku se vidi kako ulazi u zgradu, odlazi do svog stana, a zatim silazi u garažu, gde ulazi u automobil.

Nedugo zatim pronađena je bez svesti. Stanari su pozvali Hitnu pomoć, a spasioci i lekar pokušali su da je reanimiraju, ali bez uspeha.

Prema navodima KRITI TV, Marija Antonojanakis doživela je srčani zastoj. Njeno telo nalazi se u Univerzitetskoj bolnici u Heraklionu, gde će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti,piše grčki portal Prototema.

Sahrana je zakazana je za danas u 16 časova u crkvi Svetog Jovana Knoskog na Kritu.

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