Lidija Manić, nekadašnja Mis Jugoslavije i dugogodišnja istaknuta novinarka, preminula je u 67. godini nakon hrabre borbe sa teškom bolešću.

Ostaće upamćena kao jedna od najlepših žena sa ovih prostora, koja je osvajala svetske titule lepote, ali i kao izuzetno cenjen medijski profesionalac, žena koja je do poslednjeg dana života zadržala optimizam, dostojanstvo i veru u bolje sutra.

Život i karijera Lidije Manić – Mis Jugoslavije i svetski uspesi

Rođena je 1959. godine u Pirotu, dok je detinjstvo provela u Obrenovcu, gde ju je odgajala baka.

Iako je maštala o tome da postane profesorka biologije, njen životni put promenio se kada se, na nagovor novinara Dragana Kruške, prijavila na izbor za Mis Jugoslavije i odnela pobedu.

Najveće uspehe ostvarila je sedamdesetih godina prošlog veka.

Titula Mis fotogeničnosti i Mis Internešenel 1975. godine

Na izboru za Mis univerzuma u Salvadoru ponela je titulu Mis fotogeničnosti, dok je 1975. godine u Japanu krunisana titulom Mis Internešenel, što je predstavljalo jedan od najvećih uspeha jugoslovenske predstavnice na svetskim izborima lepote.

Nakon uspešne manekenske karijere, Lidija je izgradila zavidan profesionalni put u novinarstvu, kojim se bavila više od tri decenije. Prve korake napravila je u časopisu "Moda", potom na televiziji Studio B, gde je vodila emisiju "Ona koja zna", a kasnije i na TV Palma. Poslednjih 17 godina karijere bila je autorka i voditeljka emisije "Istina o" na televiziji Kopernikus.

Borba poznate voditeljke sa karcinomom

Njena borba sa bolešću počela je u maju 2020. godine, kada joj je dijagnostikovan karcinom.

O prvim simptomima i lečenju govorila je otvoreno.

-Moja majka je ceo život radila u zdravstvu, zbog čega sam redovno odlazila na preglede. Osetila sam jak bol u stomaku i sišla do privatne ordinacije u zgradi u kojoj živim. Doktorka mi je tada rekla: "Odmah idite u Višegradsku". Bio je maj 2020. godine. Sedam dana kasnije operisana sam. Histopatološki nalaz pokazao je da je reč o karcinomu, nakon čega sam prošla terapiju koja je obuhvatala 25 zračenja na onkologiji - ispričala je Lidija.

Operacija i 25 zračenja nakon dijagnoze karcinoma

Iako se bolest nakon operacije i zračne terapije privremeno povukla, ponovo se vratila 2023. godine.

Gubitak majke i emotivni lom 2023. godine

Povratak bolesti poklopio se sa još jednom velikom tragedijom u njenom životu, gubitkom majke.

-Bio je 28. novembar 2023. godine. Tada su mi saopštili da ponovo moram na hemioterapiju, a istog dana preminula je moja majka. Osećala sam se veoma čudno i pomislila: "Bože, dobro je što moja mama neće gledati kroz šta prolazim.". Veoma su teški i emocionalni lomovi i same terapije - govorila je ona.

Odluka o prekidu hemioterapije

Suočena sa izazovima koje je bolest donosila, kao i sa posledicama terapija, među kojima je bilo i opadanje kose, Lidija je u jednom trenutku odlučila da posluša svoje telo i prekine dalje lečenje hemioterapijom.

-Ponovo sam uradila CT pregled i fibrozne promene nisu nestale. Otišla sam kod svoje doktorke jer sam osećala da se moj organizam buni protiv druge hemioterapije. Nisam mogla da je prihvatim. Ne zato što nisam verovala u lečenje, već zato što sam osećala snažan otpor - iskreno je priznala.

Šta je Lidija Manić govorila o bolesti?

Uprkos teškoj dijagnozi, nikada nije dozvolila da njome ovlada strah. Često je govorila o značaju pozitivnog razmišljanja, ljubavi prema sebi i prihvatanja životnih okolnosti.

-Ne plašim se smrti. Iskreno, ne razmišljam mnogo o tome. Ipak, volela bih da još neko vreme budem na ovom svetu, da se družim sa prijateljima, razgovaram sa ljudima i nastavim da radim svoju emisiju, koja mi predstavlja pravu relaksaciju za dušu - rekla je Lidija.

Ostavila je neizbrisiv trag u svetu medija, mode i javnog života. Do poslednjeg dana ostala je simbol profesionalizma, dostojanstva i neverovatne unutrašnje snage.

Alo/Blic