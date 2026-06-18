Potraga za povoljnim kućama na selu poslednjih godina sve je intenzivnija, posebno među ljudima koji žele mirniji život, više prirode i beg od gradske gužve. Upravo zato pažnju korisnika društvenih mreža privukao je oglas koji je objavio Dejan u Fejsbuk grupi "Nekretnine na selu – Povratak u sela i zdrav život".

On prodaje kuću u Batočini, u Šumadijskom okrugu, po ceni od 17.000 evra.

Uz kuću dolaze i dve šume pod bagremom

Prema navodima iz oglasa, nekretnina je u vlasništvu 1/1, a uz kuću se prodaju i dve šume pod bagremom, što budućim vlasnicima može predstavljati dodatnu vrednost.

Iako u objavi nisu navedeni detalji o kvadraturi objekta i zemljišta, oglas je izazvao interesovanje upravo zbog povoljne cene i činjenice da se nalazi u šumadijskom kraju poznatom po prirodi i mirnom načinu života.

Batočina u srcu Šumadije

Batočina se nalazi u centralnoj Srbiji, između Kragujevca i Lapova, i važi za mesto sa dobrom saobraćajnom povezanošću zahvaljujući blizini auto-puta Miloš Veliki i Koridora 10.

Šumadija je poznata po blagim brdima, šumama, voćnjacima i poljoprivrednim gazdinstvima, zbog čega je često izbor ljudi koji žele da se bave seoskim turizmom, voćarstvom ili jednostavno da pronađu mirnije mesto za život.

Sve više ljudi traži kuće na selu

Poslednjih godina raste interesovanje za nekretnine u manjim mestima i selima širom Srbije. Razlozi su različiti – od nižih cena nekretnina i većih okućnica do želje za zdravijim okruženjem i životom bliže prirodi.

Oglas iz Batočine još je jedan primer da se i danas mogu pronaći kuće po cenama koje su znatno niže od prosečnih cena stanova u većim gradovima.