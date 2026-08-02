Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras na društvenoj mreži Instagram i poslao snažnu poruku: "sačuvačemo mir".

- Nema nikakve sumnje da ćemo mir sačuvati, ne zato što je to jednom zauvek dato, već zato što smo mi dovoljno snažni da se odbranimo. Rata neće biti zbog snage Srbije. Mi nikoga ne diramo, ne napadamo, ali ćemo uvek biti u stanju da zaštitimo sebe, svoju zemlju i svoj narod - rekao je Vučić.

Kako je istakao, uvek kad je Srbija jaka, to je za njih provokacija.

- Srbija je dobra samo kad je na kolenima ili oborena na zemlju, jer tad im je Srbija najbolja i tad je mnogo vole. A kad je Srbija snažna, kad je Srbija u stanju da sačuva i zaštiti svoj narod i svoje granice, ta Srbija nikada nije bila poželjna - saopštio je danas predsednik Vučić.

BONUS VIDEO